Wie Telegram-Gruppen ein Droh-Szenario gegenüber dem Main-Echo aufbauen wollen

Das Argument der Großbuchstaben

Aschaffenburg 29.12.2021

Kommentar



Der Einschüchterungs-Versuch

Die »objektive« Darstellung in diesen Nachrichten lautet dann beispielsweise so: »BALD ..... MAIN-ECHO..... BALD..... SEID IHR DRAN!!!! EUREM SCHEISS VERLOGENEN SENDER WERDEN WIR NOCH DAS HANDWERK LEGEN ... Macht weiter so..... dann seid ihr die nächsten in der Öffentlichkeit!«

Oder über unsere Darstellung zum Aufruf, als Ordner bei Demonstrationen behördliche Auflagen bewusst zu missachten: »ICH habe den post über das Ordner sammeln gepostet, und wollte es nur locker rueber bringen, damit die Leute keine Angst vor dem Job haben!!!!!«

In diesem Tonfall und Stil geht es weiter: mit Andeutungen, was dem Medienhaus Main-Echo drohen kann, wenn ...; mit dem Vorwurf der Hetze; mit der Kritik, nicht wahrhaft zu berichten. Es ist die nicht erst seit Donald Trump bekannte, von dem aber perfektionierte Strategie, nur so weit anzudeuten, dass kein Straftatbestand erfüllt wird, aber der Adressat nach Möglichkeit eingeschüchtert ist.

Dass unsere Redaktion zum Thema Corona-Kritik in der Region ganz selbstverständlich das Gespräch mit Angehörigen der Szene und ihr Nahestehenden gesucht hat, damit diese sich und ihre Absichten hätten darlegen können; dass es aber keine Antworten gab: kein Wort dazu.

Es bündelt sich in diesen Nachrichten eine krude wirkende Ansammlung von haltlos in die Welt gesetzten Behauptungen, an Nicht-Wissen (da ganz offensichtlich nicht einmal der Beitrag gelesen wurde) – ja, an dem reinen Desinteresse, überhaupt einen argumentativen Dialog zu suchen.

Es finden sich viele Großbuchstaben und noch mehr Ausrufezeichen – aber es wird an keiner einzigen Stelle der nachweisbare oder zumindest nachvollziehbare Gegenbeweis geführt, die Berichterstattung unserer Redaktion sei unwahr oder enthalte sachliche Fehler. Es findet sich nicht ein einziges Mal ein einziger Hinweis, welche Beweggründe die Verfasser der Nachrichten überhaupt haben, sich für ihre Sache zu engagieren: keine sachliche Darstellung, weshalb sie tun, was sie tun. Es ist – die ganze Aufgeregtheit in der Wortwahl zeigt das – ein einziges unzusammenhängendes Hinausgeröhre von Befindlichkeiten einzelner Personen.

Denn »Andrea« und »Michael« dokumentieren auf sehr deutliche Weise in ihren Nachrichten, dass es eben nicht die immer wieder dargestellte Masse ist, die sich angeblich unter dem Banner der Impf- und Maßnahmen-Kritik sammelt. Ganz im Gegenteil: Da wird beispielsweise über die Administratorin der Gruppe »Wir stehen auf MIL« geschrieben: Sie habe »NICHTS mit Rhein-Main-steht-auf zu tun, ausser dass sie sich bei tv mainfranken mit unseren Federn schmückte!«

Die Gegenrede

Es gibt eine andere Seite der Geschichte – die derjenigen, die darauf verweisen, dass es sehr viele Menschen im Land gibt, die bereit sind, auf das Ende der Pandemie hinzuarbeiten. In den vergangenen Tagen hat unser Medienhaus viele Anrufe von Leserinnen und Lesern erhalten, in denen unsere Berichterstattung zur Pandemie ausdrücklich als ausgewogen gewürdigt wird – auch in Bezug auf eine sachliche Darstellung der Ablehnung von Corona-Maßnahmen und der bevorstehenden Abstimmung im Bundestag über eine Impfpflicht.

Diese Anrufer waren in der Summe deutlich mehr als jene, die beispielsweise lediglich durch die Vielzahl ihrer Mails den Eindruck erwecken wollen, ihre – legitime – Position als die dominierende zu vertreten.

Stefan Reis