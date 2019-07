Das Peace-Ride-Finale: Die Motorrad-Pilger in Rom

Unterwegs mit den Jesus-Bikern: Gruppe übergibt päpstlichem Missionswerk Schlüssel zur Papst-Harley

Aschaffenburg Sonntag, 07.07.2019 - 18:14 Uhr Kommentieren

Neun Ta­ge lang wa­ren die Je­sus-Bi­ker auf ih­rer Frie­dens­fahrt un­ter­wegs: vom Un­ter­main bis nach Rom.

Am Sonntag hat die Gruppe auf dem Petersplatz in Rom die Schlüssel zur Papst-Harley symbolisch an das päpstliche Missionswerk übergeben. Im Herbst soll das Nobel-Motorrad versteigert werden und der Erlös an ein Waisenhaus in Uganda gehen.

9 Tage, fast 2000 Kilometer, über 40 Motorräder, 13 Gottesdienste, knapp 1000 Liter Bier, 16 Verletzungen, 2 Pannen, 2 verlorene Schlüssel sowie 2 neue Kutten- und 2 neue Ringträger. In Aschaffenburg sind die Sternfahrer am Samstag, 29. Juni, aufgebrochen. Über Geiselwind, Altötting, Stift Heiligenkreuz, Klagenfurt, Padua und Assisi sind sie nach Rom gefahren.

Am Ziel angelangt, standen die Biker stundenlang mit der Harley am Rande des Petersplatzes. Die Polizisten ließen sie erst nach dem Angelus-Gebet des Papstes auf den Vorplatz, um die Motorradschlüssel dem päpstlichen Missionswerk zu überreichen. Die Ansprache des Papstes war nach wenigen Minuten schon wieder vorbei: Guten Morgen, Allgemeines zur Mission der Kirche, das Gebet und das Willkommenheißen einiger Pilgergruppen. Die Jesus-Biker waren nicht darunter. Dafür waren sie laut Pater Karl Wallner vom Missionswerk eine zu kleine Gruppe.

Für »Mönchsgeheimnis« werben

Auf ihrem Weg ging es den Bikern darum, für die Papst-Harley und das Bier »Mönchsgeheimnis« zu werben, das Bruder Alberto von der Franziskanischen Gemeinschaft von Betanien in der Klosterküche im ehemaligen Kapuzinerkloster in Aschaffenburg gebraut hat.

Für die gläubigen Motorradfahrer war die Tour nach Rom aber auch eine Pilgerreise. 13 Gottesdienste oder Lobpreise haben sie gefeiert. Außerdem war die Reise ein Gemeinschaftserlebnis für die Gruppe: im Korso fahren, dabei niemanden verlieren, auch in stressigen oder gefährlichen Situationen anständig miteinander umgehen, sich wieder versöhnen, wenn es zu Diskussionen kommt.

Für die Gemeinschaft war sicherlich der Samstagnachmittag ein zentraler Moment der Reise. Zwei Biker haben sich nach einem Jahr Noviziat beider Gruppe dafür entschieden, »dauerhaft den Bund einzugehen«, wie Jesus-Biker-Gründer Thomas Draxler es ausdrückt. Sie haben in der Kirche Sankt Paulus vor den Mauern nach einem Gottesdienst ihre Biker-Ringe erhalten. Zwei weitere Motorradfahrer sind der Biker-Gruppe beigetreten und haben ihre Kutten bekommen.

Panne auf der Autobahn

Dass eine solche Reise nicht ohne Pannen verläuft, musste Thomas Draxler am eignen Leib spüren. Auf der Fahrt nach Assisi platzte ihm ein Reifen auf der Autobahn. »Das war Gott sei Dank in der Nähe eines Rastplatzes. Aber das hätte gefährlich ausgehen können«, sinniert der Biker. Nach Jahren der Planung des Peace-Rides kann er die letzten Kilometer nicht mit dem Motorrad fahren. »Das fällt mir schon schwer. Natürlich wäre ich gern gefahren.« Doch der Jesus-Biker glaubt, dass alles einen Grund hat und lässt sich seine Enttäuschung nicht weiter anmerken.

Obwohl es außer dieser und einer anderen kleinen Panne keinen Unfall gab, hatte Rettungssanitäter Helmut Volz, der die Gruppe begleitete, einiges zutun. 16 Mal hat sich jemand verletzt: am heißen Auspuff verbrannt, von Insekten gebissen oder der Kreislauf machte schlapp.

Über manche unvorhergesehene Situation lachten die Biker zum Ende ihrer Tour schon wieder. An einem Tag lag der Motorradschlüssel eines Bikers im Gepäcktransporter, der schon abgefahren war. Also holte eins der mitfahrenden Autos den Schlüssel ab und brachte ihn den Bikern.

Am selben Tag, einige Stunden später war ein Biker bereits losgefahren, obwohl er den Schlüssel zum Harley-Transporter einstecken hatte. Also musste er nochmal zurück. Einige Tage später, am Ende der Pilgerreise, ist der »Schlüsseltag« zum Dauer-Witz geworden. Die Frage »Hast du deinen Schlüssel?« hört man beinahe so oft wie Thomas Draxlers Lieblingssatz: »Es fügt sich alles.«

Veronika Schreck