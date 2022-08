Südtiroler Gruppe Bozen Brass gastiert auf der Mildenburg

Ein Programm so bunt wie die Kostüme

Miltenberg 08.08.2022 - 11:37 Uhr 3 Min.

Beste Unterhaltung: Bozen Brass begeisterte die Zuhörer am Samstagabend im Hof der Mildenburg. Bei einer Weise spielte Robert Neumair hinter dem Publikum Akkordeon und erzeugte damit einen schönen Effekt.

Bunt ging es an diesem Abend im wahrsten Sinne des Wortes zu. Die sechs Männer trugen alle unterschiedliche Anzüge, die aus den Programmen der Vorjahren stammten. Blau, weiß und rot gewandet traten sie vor die rund 110 Zuschauer. Sie wollten ein Programm liefern, das genauso bunt wie ihre Kleider sei, hieß es zu Beginn des Konzerts, das mit dem Titel »A beautiful day« überschrieben war. Dieses Versprechen hielten die Künstler voll und ganz ein. Von klassischer Musik über Volksweisen bis hin zu den Beatles war alles dabei.

Kompletter Stilwechsel

Den Einstieg machte ein düsterer Akkord, gefolgt von einer Variation über die »Morgenstimmung« von Edvard Grieg. Ein lautes »Juhuhu« eines der Musiker beendete die tiefsinnige Stimmung jedoch abrupt. Der Stilwechsel wurde komplett, als die Bandmitglieder den »Morgenmuffel« anstimmten. Hier kam das mitreißende Südtiroler Temperament zum ersten Mal voll zum Vorschein. »So früh am Morgen aus dem Bett, das find ich gar nicht nett«, sang die Gruppe - und das, obwohl wenig später schon die Dunkelheit hereinbrach. Die Zuschauer störte das nicht, sie klatschten gleich begeistert mit.

Generell strahlte das Brass Ensemble auch mit kleinen Tanzeinlagen eine Heiterkeit aus, die sich auf das Publikum übertrug. In wahren Freudensprüngen artete die Spielfreude bei »Twist and Shout« aus. Bei diesem Lied rockte das älteste Mitglied, Anton Ludwig Wilhalm, vor der Bühne ab. Wilhalm sprang im knallbunten Kostüm sogar auf freie Stühle und dann voller Elan zurück auf die Bühne, was die Zuhörer zum Staunen brachte.

Die Musiker neckten sich im Verlaufe des Programms gern gegenseitig und waren für jeden Spaß zu haben. Einmal tat der Hornist Benjamin Premstaller so, als würde er auf der Bühne zusammenbrechen. Unter gespieltem Schluchzen und einem angedeuteten Trauermarsch trugen seine Kollegen ihn von der Bühne. Doch nicht lange, da kam Premstaller zurück, mit einer engelsgleichen Perücke auf dem Kopf. Alle riefen: »Er lebt!« Ein andermal mimte Bandleader Neumair mit einer hässlichen schwarzen Perücke Thomas Anders, als es daran ging, »Cheri, Cheri Lady« zu singen. Solche ulkige Einlagen sorgten für Lacher.

Ernstere Töne blieben während der Veranstaltung im Rahmen des Miltenberger Kultursommers aber auch nicht auf der Strecke. So wurde es mit einer Volksweise besinnlich. Extra dafür stahl sich Neumair heimlich von der Bühne und überraschte das Publikum, als er hinter ihnen mit dem Akkordeon spielte. Seine Kollegen auf der Bühne schlossen bei der Interpretation teils genießerisch die Augen. Es war ein Moment, in dem die Zuschauer in sich hineinhorchen konnten.

Psalm von Bartholdy

Traurig wurde es, als die Musiker von ihrem ehemaligen Posaunisten Stefan Mahlknecht erzählten, der 2013 bei einem Flugzeugunglück ums Leben kam. »Wir werden die Bühne verlassen und Stefan in den Mittelpunkt stellen«, kündigten sie an und spielten einen Psalm von Felix Mendelssohn Bartholdy auf einer Wiese im Burghof.

Grundsätzlich zeichnen sich die Südtiroler auch dadurch aus, dass sie altbekannte Songs, wie etwa »Roxanne« in einem ganz eigenen Arrangement präsentieren. So wurde aus dem Hit von The Police kurzerhand der »Roxango« im Tangotakt. Hervorragend ist auch, dass immer wieder einzelne Musiker mit ihren Instrumenten kleine Soli spielen und in den Vordergrund treten. Die Konzertmoderation teilt die Band gerecht untereinander auf. Doch auch das Zusammenspiel wird nicht vernachlässigt, hier zeichnen sie sich durch eine gute Intonation aus.

Der Abend ging trotz zweier Zugaben wie im Flug vorbei. Zu hoffen bleibt, dass das Brass Ensemble erneut den Weg nach Miltenberg finden wird. Wahrscheinlich ist es, da die Musiker seit 1994 häufig Station in der »Perle am Main« machen. Der Kreis der Fans hat sich in jedem Fall erweitert. So ging eine Zuschauerin nach dem Konzert zur Bühne und sagte: »Es war das erste Mal, dass ich euch habe spielen hören - aber bestimmt nicht das letzte Mal.«

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Bozen Brass Bozen Brass ist laut Angaben auf der offiziellen Webseite ein Brass-Ensemble, das sich aus sechs Südtirolern zusammensetzt. Die aktuelle Besetzung: Robert Neumair (Arrangements, diverse Instrumente), Benjamin Premstaller (Horn), Manuel Goller (Trompete), Michael Engl (Tuba), Martin Psaier (Posaune) und Anton Ludwig Wilhalm (Trompete). "Die Grundlage allen Schaffens bildet eine solide musikalische Ausbildung an Musikhochschulen im In- und Ausland", ist im Netz zu lesen. Hinzu käme praktische Spielerfahrung in internationalen Orchestern und Ensembles. Auch als Musiklehrer seien die Künstler tätig. "Bozen Brass lässt sich bewusst auf keine musikalische Stilrichtung festlegen", heißt es auf der Webseite weiter. Das Repertoire reiche von Barock bis Blues. (juh)