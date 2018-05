Appetithappen für die nächste Saison der Kabarettbundesliga

V on unserem Mitarbeiter OBERNBURG. Freitag, 11.05.2018 - 14:31 Uhr

Die Punkte sollte man allerdings bei diesem Wettbewerb, den es seit 2009 gibt, nicht so ernst nehmen.

93 Begegnungen

Der Charme der 93 Begegnungen der 14 Akteure an 13 Spielorten zwischen Oktober und Juni liegt darin, dass die Besucher Highlights aus den Programmen von zwei Akteuren in jeweils 45-minütigen Auftritten an einem Abend erleben und dabei hautnah den Facettenreichtum der Kleinkunst genießen können.

Das zeigte sich auch, als Nora Boeckler gegen Berhane Berhane antrat – beides Mittdreißiger, beide setzen auf den spontanen Kontakt mit dem Publikum und beide wollen auf der Bühne nicht die Probleme der Welt lösen, sondern witzig und kurzweilig unterhalten. Nora Boeckler erinnert nur noch durch den »Gastauftritt« ihrer nervenden Mutter, einer schwäbischen Hausfrau per excellence, an ihre Herkunft aus Ludwigsburg. Angeblich ist sie zur Schauspielausbildung nur gekommen weil, sie durch die Aufnahmeprüfung als Prostituierte gefallen ist – ihrem Bühnenauftritt kommt das solide Schauspielhandwerk jedenfalls zugute. Sie schafft es, mit kleinen Gesten, wandlungsfähiger Mimik und sparsamen Verkleidungen eine Reihe von Typen auf die Bühne zu zaubern, eine Ökotussi mit Liebkoseintoleranz« oder auch eine extrovertierte Nervensäge. Das Publikum hatte dabei seine Probleme zu entscheiden, was »noch geilerer war«.

Zum Abschluss der Saison in Obernburg stand die charmante Moderatorin Nicole Klug mit dem »Erfinder« und Organisator der Kabarettbundesliga, Theo Vagedes aus Köln, auf der Bühne und lieferte sich mit ihm kleine Scharmützel mit Augenzwinkern, die eine gute Überleitung zum Auftritt von Berhane Berhane nach der Pause boten. Der Deutsch-Äthiopier, der im Alter von sechs Jahren in den frühen 80ern mit seiner Familie nach Heidelberg kam, wurde im letzten Jahr Zweiter beim »Obernburger Mühlstein« und Vieles von dem, was von ihm zu sehen war, erkannten Stammgäste in der Kochsmühle wieder: das Spiel mit seinem Doppelnamen, seine »Mission«, Leute auf den Arm zu nehmen und ihnen ihre Vorurteile bewusst zu machen, die Geschichten um Streiche, die an »Versteckte Kamera« erinnern und in Obernburg für viel Heiterkeit sorgten.

Keine Angst vor Kalauern

Angst vor Kalauern kennt Berhane Berhane nicht, der 2014 den 1. Platz bei »Bülent sucht den neuen Bülent« gewann und gut im Geschäft ist, wie schon die 18 Auftritte in diesem Mai beweisen. Wie er in einer Apotheke »Urin auf Zucker testet« oder wie er in einer langen Szene das Publikum mit in ein WC nimmt, in dem das Licht ausgegangen ist, stellt Liebhaber deftiger Hausmannskost zufrieden, trifft aber nicht unbedingt den Geschmack von Humor-Feinschmeckern. Auch er arbeitet mit oft skurril überzogener Mimik und Gestik – ein Garant für Breitenwirkung auch auf größeren Bühnen bei einem Publikum das Comedy mit hohem Unterhaltungsfaktor schätzt und sich auch mal ganz gerne auf die Bühne bitten lässt, um entweder mitzuspielen oder sich vorführen zu lassen. In Obernburg klappte das gut, weil die Publikumsakteurin auf der Bühne als Geräuschimitatorin ihren Teil zum Witz der präsentierten Szene beitrug – vielleicht ein Grund dafür, warum am Ende Berhane Berhane mit 5,4 von 10 Punkten die Nase vorne hatte.

Bleibt zu hoffen, dass das Publikum ab Anfang September den Vorverkauf für die neue, die dritte Saison der Bundesliga in Obernburg intensiv nutzt. Ganz sicher wird es dann Begegnungen geben, die noch facettenreicher und auch anspruchsvoller sind als das Duell von Nora Boeckler und Berhane Berhane. Die Zuschauer gingen aber auch diesmal spürbar zufrieden nach Hause.

bDer aktuelle Spielstand und ab 10. Juni das Endergebnis der Saison findet sich im Internet: www.kabarettbundesliga.de

HEINZ LINDUSCHKA