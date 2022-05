Vorfahrt für Radler beim »Gipfelsturm«

Hintergrund: Everesting

Während der Corona-Pandemie haben viele Extrem-Radfahrer bei sogenannten Everesting-Events ihre persönlichen Leistungsgrenzen ausgelotet und versucht, mit einer Vielzahl von Bergfahrten die Höhe des Mount Everest zu erreichen. Ein etwas anderes Everesting organisiert der Turnverein Miltenberg für Sonntag, 26. Juni, auf der B 47 bei Amorbach-Boxbrunn.

Das Everesting-Konzept ist einfach: Man wähle einen beliebigen Hügel aus und fahre ihn solange hinauf, bis man 8848 Meter erklommen hat - das ist die Höhe des Mount Everest.

Fest dürfte schon heute stehen: Das Dach der Welt wird in Amorbach-Boxbrunn keiner der Teilnehmer in der beschränkten Zeit schaffen, aber für trainierte Radamateure sind die 2962 Höhenmeter der Zugspitze oder vielleicht sogar die 3798 Höhenmeter des Großglockner zu schaffen.

Wenn tatsächlich ein Teilnehmer im Zeitfenster von 9 bis 16 Uhr (letzte Bergfahrt) 8848 Höhenmeter erreichen wollte, müsste er schon nah an den Weltrekord fahren. Den hat im August 2020 der irische Ex-Radprofi Ronan McLaughlin am Mamore Gap mit 7:4:41 Stunden aufgestellt. Er war damit ganze 23 Minuten schneller als »El Pistolero« Alberto Contador, immerhin siebenfacher Grand-Tour-Champion. Der 33-jährige McLaughlin fuhr einen 810 Meter langen, schnurgeraden Anstieg am Mamore Gap in der Grafschaft Donegal in Nordwestirland, der 117 Höhenmeter mit im Schnitt 14 Prozent Steigung aufweist, insgesamt 62 Mal mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 17,4 und einer Höchstgeschwindigkeit von 86,4 Stundenkilometern.

Übrigens: Das erste Ereignis, das als Everesting bezeichnet wurde, wird George Mallory zugeordnet, dem Enkel jenes gleichnamigen berühmten britischen Bergsteigers, der im Jahr 1924 bei seinem Versuch, den Mount Everest zu besteigen, auf rätselhafte Weise ums Leben kam.