Wie Landrat und Bürgermeister die lokalen Medien bewerten - und wann sie sich darüber ärgern

"Zu vertuschen und zu hoffen, dass es niemand merkt, funktioniert nicht"

Klaus Thoma ist seit 2014 Bürgermeister der Marktgemeinde Kreuzwertheim mit ihren knapp 3800 Einwohnern. "Gerade in der jetzigen Situation sieht man, wie wichtig die Arbeit freier und unabhängiger Medien ist", sagt er. "Die Lokalzeitung ist nach wie vor das wichtigste Informationsmedium für politische und gesellschaftliche Belange in unserem Raum." Lokale Radiosender, Gratis-Anzeigenblättchen und Internetportale seien Ergänzungen, "aber der Stellenwert der Tageszeitung ist und bleibt", sagt der 56-Jährige.

Doch die Zeitungen müssten sich mit dem anhaltenden Medienstrukturwandel auseinandersetzen. "Mein 22 Jahre alter Sohn hat keine Zeitung und nutzt nur Internet-Medien", erzählt Thoma. Die junge Generation als zahlende Nutzer zu gewinnen, sei eine riesige Herausforderung, um die Angebote weiter finanzieren zu können. "Nicht gut wäre, wenn durch Kostendruck die lokale Berichterstattung eingeschränkt würde."

Regionaler Fokus

Regionale Medien berichteten über die Kommunalpolitik hinaus über die Vorgänge vor Ort, ob über das Vereinsleben, die medizinische Versorgung oder Soziales. "Überregionale Medien würden sich dafür gar nicht interessieren", ist der Kreuzwertheimer Bürgermeister sicher, betont aber auch den Stellenwert des Regionalen. "Wenn das wegbleibt, brauche ich die Zeitung nicht mehr."

Thoma selbst liest ob der Grenzlage seiner Gemeinde gleich vier Zeitungen: WertheimerZeitung und die Main-Echo-Ausgabe Marktheidenfeld, Fränkische Nachrichten und Main-Post. "Erst dann habe ich ein umfassendes Bild", sagt er.

"Ich nutze auch die Online-Möglichkeiten. Und schaue schon am Abend, was am nächsten Tag in der Zeitung steht." Die Online-Angebote helfen beim Blick über den Tellerrand. "So weiß ich auch, was beispielsweise in Miltenberg, Karlstadt, Lohr oder Elsenfeld vor sich geht", sagt Thoma. "Man muss das Rad nicht neu erfinden, wenn anderswo etwas gut läuft."

Behutsam mit Schlagzeilen

Doch die Online-Angebote seien auch eine zweischneidige Sache, macht der 56-Jährige klar. "Manchmal ist abends Online die Überschrift ganz anders als am nächsten Tag in der Zeitung." Wenn Überschriften nicht zum Text passten, klingelt auch bei Thoma mitunter das Telefon. "Ich sage den Leuten dann immer: Habt ihr euch auch den Text dazu durchgelesen? Da steht es doch drin." Dennoch wünscht er sich manchmal bedachter gewählte Schlagzeilen. "Die Überschriften sind manchmal reißerisch, das gibt der Text nicht her", erklärt der Rathauschef.

Doch die positi

Klaus Thoma, Bürgermeister in Kreuzwertheim.

ven Aspekte überwiegten eindeutig: Die Zeitungen böten eine Orientierungs- und Einordnungsfunktion als Informationsdrehscheibe in der Region. Und es brauche Mut, auch unpopuläre Themen zu setzen oder aufzugreifen. "Natürlich ärgere ich mich, wenn etwas schlecht gelaufen ist und dann wird auch noch drüber berichtet. Aber ich weiß: Es hilft, offen damit umzugehen. Zu vertuschen und zu hoffen, dass es niemand merkt, funktioniert ohnehin nicht." Fehler einzugestehen, werde vom Bürger viel eher akzeptiert als stures Beharren auf der eigenen Position. "Man muss Entscheidungen treffen. Manche waren falsch. Aber es ist besser, als gar keine Entscheidungen zu treffen."

Medien hätten eine wichtige Funktion als Korrektiv, habe er gerade in seiner Anfangszeit als Bürgermeister gemerkt. Nach unbedachten Äußerungen sei er schnell wieder auf den Boden geholt worden. "Ganz wichtig: Ich werde auch mal korrigiert."

Ideengeber

Thoma zeigt einen Stapel von Zeitungsausschnitten in seinem Büro. "Ich zerrupfe die Zeitung oft und verteile die wichtigen Artikel an meine zuständigen Mitarbeiter", erklärt er. Gelernt habe er das während seiner Zeit bei der Wertheimer Stadtverwaltung unter dem damaligen Oberbürgermeister Stefan Gläser. "Der hat die Zeitungen genommen und alles Wichtige angestrichen mit grünem Stift. Dann ging es in die Abteilungen. Und er hat immer später nachgefragt: Was habt ihr daraus gemacht?"

Roger Henning ist seit 2015 Bürgermeister der 3700-Einwohner-Stadt Freudenberg. "Die journalistische Arbeit in der Region ist sehr gut und man versucht, die örtlichen Themen zu bearbeiten. Das finde ich wichtig. Denn das große Weltgeschehen kann man heutzutage überall nachlesen", sagt der 47-Jährige. "Mittlerweile - und da bin ich sehr froh drüber - nutze ich die elektronischen Angebote sehr intensiv. Ich lese in der Regel schon am Vorabend die Zeitung. Und weiß dann, wenn ich ins Büro komme schon, welche Berichte für uns und unsere Arbeit wichtig sind."

Roger Henning, Bürgermeister in Freudenberg.

Auch Hennings Kommune liegt im Grenzgebiet, drei Zeitungen liest er parallel. Viele Freudenberger sind in Richtung Miltenberg und Bürgstadt orientiert, manche Ortschaften haben mehr Bezug in Richtung Wertheim. "Das ist eine sehr große Herausforderung für die Medien", weiß Henning um die Schwierigkeiten passgenauer Angebote.

Falschnachrichten entlarven

In Zeiten von Querdenkern, Verschwörungsideologen und bewussten Falschnachrichten im Internet halte er gut recherchierten Journalismus für besonders wichtig, unterstreicht er. "Das ist ganz wichtig für die Meinungsbildung und auch die Wahrheitsfindung."

Er glaubt, dass schon aus Nachhaltigkeitsgründen auch die Zeitung immer digitaler werde. "Ich bin aber auch jemand, der gern eine gedruckte Zeitung zur Hand nimmt. Am besten mit einer guten Tasse Kaffee." Ein Stift auf seinem Schreibtisch ist nur für das Markieren von Berichten in der gedruckten Zeitung reserviert. "Wenn das X vorne drauf ist, wissen die Mitarbeiter, dass das für ihren Bereich relevant ist."

Auch nach knapp acht Jahren in Freudenberg helfen ihm die Informationen in der Zeitung, die Region besser kennenzulernen - ob politisch oder privat, etwa durch die Vorstellung besonderer Orte und Ausflugstipps. "Ein Medium, aus dem man viele Informationen rausziehen kann. Wichtig ist, dass es gut recherchiert ist, damit es glaubwürdig ist."

Wir lieben Wertheim

Wann er sich das letzte Mal über die Zeitung geärgert hat? Henning muss lachen: Ein Leserbrief eines ehemaligen Amtskollegen hat ihn in Rage gebracht. Und er hat im Gemeinderat dazu Stellung genommen, obwohl dies sonst nicht seine Art ist.

Hilfe für kommunale Gremien

Die Medien gäben auch Hilfestellungen für die Sitzungen der kommunalen Gremien wie dem Gemeinderat - ob für die Erstellung von Vorlagen oder für das Sitzungsprotokoll. "Man muss nicht mehr in die volle Tiefe in der Sitzung einsteigen, denn die Menschen sind informiert."

Auch Thomas Schreglmann (49) sieht darin ein wichtiges Instrument der Bürgerinformation. "In unsere Region mit zwei Lokalzeitungen ist es extrem wichtig, die Bevölkerung zu informieren und über Projekte zu informieren. Auch wenn man von der Verbreitung nicht 100 Prozent erreicht. Aber viele Zeitungen werden weitergereicht", sagt der Bürgermeister der Stadt Külsheim mit ihren etwa 5200 Einwohnern.

Thomas Schreglmann, Bürgermeister in Külsheim.

Auch wenn die Mehrheit der Menschen dort die Angebote der "Fränkischen Nachrichten" nutzt, ist Schreglmann froh, eine Auswahl zu haben. "Konkurrenz belebt das Geschäft, und das bekomme ich immer wieder mit." Da gehe es um Aktualität und das stete Ringen, mit guter Qualität die Leser zu überzeugen. "Für mich ist das Abo der Wertheimer Zeitung extrem wichtig, um auch einen Blick in Richtung Bayern zu haben. Was ist in Kreuzwertheim, was macht die Krankenhauslandschaft in Main-Spessart, was planen sie in Marktheidenfeld", zählt er auf. "Ich bin auf die Zeitung angewiesen, wenn ich wissen will, was sich tut." Dabei lassen sich auch Anregungen für die eigene Gemeinde gewinnen.

Digital vs. Papier

Er bezeichnet sich als den "klassischen Papier-Zeitungsleser": "Ich habe es eine Weile digital probiert mit dem Tablet. Das ist für mich keine Zeitung. Wenn ich morgens Kaffee trinke, muss ich in der Zeitung blättern - von hinten angefangen." Digitale Angebote nutze er nur im Urlaub, um unterwegs auf dem neuesten Stand zu bleiben. "Ich gehe auf die 50 zu, wahrscheinlich gehöre ich schon zum alten Eisen", sagt er in Bezug auf seine Mediennutzung und lacht.

Zeitung lese er grundsätzlich gern - und auf die Frage, wann er sich das letzte Mal über eine Berichterstattung geärgert hat, muss Schreglmann lange überlegen. "Natürlich ist man nicht mit jedem Halbsatz einverstanden. Aber ärgern tut mich das nicht." Unfaire Berichterstattung habe er noch nicht erlebt. Er bewundere die Journalisten für die Fähigkeit, eine stundenlange Gemeinderatssitzung zusammenzufassen. "Klar geht da nur ein Ausschnitt, aber das ist okay."

Christoph Schauder ist seit Mitte 2021 Landrat des Main-Tauber-Kreises. Viele Mühen der Kommunalpolitik seien vergebens, wenn die Menschen nicht durch regionale Medien davon erfahren, sagt er. "Wir als Landkreis könnten uns da mit dem Kreistag zusammen noch so sehr anstrengen", erklärt der 40-Jährige. "Für mich hat die Arbeit der regionalen Medien, vor allem der Tageszeitungen, aber auch der regionalen Radio- und Fernsehprogramme eine große Bedeutung."

Wichtige Multiplikatoren

Um die Vorzüge des Landkreises mit seinen knapp 133.000 Bewohnern in Sachen Familienfreundlichkeit, Wirtschaftskraft oder Lebensqualität zu vermitteln, sei darüber hinaus auch die eigene Öffentlichkeitsarbeit extrem wichtig. "Wir wollen ganz transparent und offensiv die Bevölkerung über unsere Tätigkeiten informieren - und dafür sind die Tageszeitungen Multiplikatoren." Mittlerweile könne über das Internet und die Sozialen Medien fast jeder etwas veröffentlichen. "Aber da gibt es nicht nur seriöse Quellen, sondern viele halbseidene, unseriöse Quellen, wo mit Halbwahrheiten, ungeprüften Vermutungen bis hin zur glatten Lüge operiert wird. Und hier schlägt regelmäßig die große Stunde der etablierten Medien, gerade der Tageszeitungen." Deren Aufgabe sei, aus der Flut der Informationen die relevanten auszuwählen, auf Plausibilität hin zu überprüfen, einzuordnen und zu gewichten - und das Wichtige vom Unwichtigen, das Wahre vom Unwahren zu trennen.

Die Vielfalt der Angebote habe auch dazu geführt, dass die Arbeitsweise bei etablierten Medien sich geändert habe: "Früher - vor Internet-Zeiten - ist es oft darum gegangen, Pressemitteilungen von Verwaltungen eins zu eins und fast ungefiltert weiterzugeben. Wir merken auch, dass in den letzten Jahren ein Umdenken stattgefunden hat. Viele Dinge werden kritisch hinterfragt. Viel mehr eigene Geschichten entstehen. Dem wird viel stärker auf den Grund gegangen."

Kritische Fragen erwünscht

Auch unangenehme Fragen seien kein Problem, sagt Schauder. "Im Gegenteil - wir begrüßen es ausdrücklich, wenn Dinge kritisch hinterfragt werden." Seit zwei Jahren habe die Zahl der Presseanfragen massiv zugenommen - nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern auch wegen vieler anderer Themen. Man begreife das auch als Wertschätzung für die eigene Öffentlichkeitsarbeit. "Unsere Aufgabe als Verwaltung ist es, unser Handeln zu erklären. Da nehmen wir uns auch gern die Zeit. Und differenzieren nicht zwischen kritischen und unkritischen Anfragen. Unser Job ist es, unser Handeln jederzeit zu erklären."

Christoph Schauder, Landrat des Main-Tauber-Kreises.

Selbst nutzt der 40 Jahre alte Jurist Medien auf allen Kanälen: "Ich nehme ganz gerne klassisch die gedruckte Zeitung in die Hand. Das ist mir wichtig. Aber ich nutze auch die Online-Ausgaben. Für mich als Landrat ist es wichtig, zu jeder Tages- und Nachtzeit up to date zu sein. Das fängt nicht mit dem Frühstück an, sondern geht nahtlos weiter auf der Fahrt ins Büro", erklärt er. "Das ist ein feststehendes Ritual: Morgens nach dem Aufstehen wird über die Apps die Presselandschaft gescannt und abgecheckt. Meistens nehme ich zu einer Tasse Kaffee auch die Printprodukte in die Hand."

"Es ist ein Privileg, in einer Gesellschaft zu leben, wo ich mich auch mal über Berichterstattung ärgern darf. Das ist heute in vielen Ländern der Erde alles andere als selbstverständlich", betont der Landrat. Ganz generell findet er: "Die Tageszeitungen in der Region gehen den Dingen auf den Grund und recherchieren ihre Geschichten tiefgründig und sauber."

Kirchturmdenken verärgert

Natürlich könne er sich über Berichterstattung richtig ärgern. "Vor allem, wenn andere lieber über uns reden statt mit uns. Wenn sie ein Problem haben und sich gleich an die Öffentlichkeit wenden, statt mit uns das Gespräch zu suchen", erklärt der Landrat. "Oder wenn die Zeitung als Plattform für reines Kirchturmdenken agiert. Das regt mich auf." Ärgerlich sei auch, wenn komplexe Sachverhalte nicht richtig wiedergegeben seien, weil sie nicht verstanden worden seien, aber nicht nachgefragt werde. "Aber ich kann nichts aufzählen, wo ich sagen würde: Das war komplett daneben", sagt Schauder. "Man regt sich über den einen oder anderen Zwischenton auf. Aber das hat weniger etwas mit den Zeitungen zu tun, als mit Akteurinnen und Akteuren, die meinen, sich über das Medium profilieren zu müssen."

Markus Herrera Torrez ist seit 2019 Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Wertheim mit ihren knapp 23.000 Einwohnern. "Ein Vierteljahrtausend Zeitungsgeschichte in Wertheim - das ist kein Pappenstiel. Ich bin froh, dass es so lange Zeitung bei uns gibt", nutzt der 33-Jährige die Gelegenheit zur Gratulation zu 250 Jahren Zeitung in Wertheim.

Gerade in der Main-Tauber-Stadt habe die Zeitung eine unheimlich hohe Bedeutung. "Das habe ich im Wahlkampf kennengelernt und auch in meiner bald dreijährigen Amtszeit", sagt er. "Kommunalpolitik in Wertheim lebt maßgeblich davon, dass darüber berichtet wird - auch im Wettbewerb mehrerer Zeitungen." Das große kommunalpolitische Interesse sei maßgeblich mit der hohen Medienpräsenz verbunden "Das ist unheimlich wertvoll."

Intensive Themenbegleitung

Es kann für Entscheidungsträger aber auch stressig werden, wenn auch kleinere Nachrichten und Anliegen durch intensive Berichterstattung einen großen Stellenwert bekämen. "In anderen Städten ähnlicher Größenordnung wäre das nicht der Fall, aber hier haben gleich zwei Lokalredaktionen ihren Standort." Doch dies schaffe Interesse und Begeisterung an Kommunalpolitik. "Das ist großartig, aber manchmal auch anstrengend für die, die entscheiden."

Markus Herrera Torrez, seit 2019 Oberbürgermeister in Wertheim.

Persönlich ist Herrera Torrez komplett elektronisch unterwegs. "Als ich mein Amt angetreten habe, habe ich noch die Papierzeitung auf den Tisch gelegt bekommen, aber schnell gemerkt: Das brauche ich nicht." Schon abends sehe er auf dem Smartphone die Schlagzeilen des nächsten Tages, morgens am Frühstückstisch kommt das Tablet zum Einsatz. Auch im Rathaus gebe es seit diesem Jahr keine Papierzeitung mehr, sagt Herrera Torrez.

Die elektronische Version biete Mehrwert über die reine Geschwindigkeit hinaus: "Es ist komfortabler, die Zeitung im Handy mit dabeizuhaben. Und: Ich habe nicht nur eine Zeitung dabei, sondern die der letzten 30 Tage."

Auch für die tägliche Arbeit spielen lokale Medien eine wichtige Rolle: "Die Zeitung ist sicherlich ein Seismograf für das Handeln der Stadtverwaltung. Man darf es nicht überschätzen, aber sich auch nicht völlig davon lossagen. Zeitung ist weiter Taktgeber in die Bürgerschaft."

Bedeutung glaubwürdiger Information steigt

Ärgerlich seien für ihn falsche oder nicht akkurate Zitate, in denen sich der Zitatgeber nicht richtig wiedergegeben sieht. "Da hat Lokaljournalismus die Aufgabe, mit hoher Qualität und Nachvollziehbarkeit zu arbeiten." Gleichwohl nehme die Glaubwürdigkeit der Tageszeitungen eher zu als ab. Zwar könne mittlerweile fast jeder Mensch Medien produzieren. "Aber der, der tiefgründig recherchiert hat, bekommt eine andere Bedeutung und höhere Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, das ist dem Bürger wichtig und er sucht danach." Die Zeitungen stünden für diese Glaubwürdigkeit.

Denn gerade im lokalen Bereich seien Behauptungen sehr schnell nachzuvollziehen und Falschmeldungen entlarvt. "Jeder kann hingehen, sich vor Ort selbst ein Bild machen und die Angaben damit überprüfen." Das sei bei Kommunalpolitik ähnlich. "Die Wahrheit kommt immer raus."

Und auch einen Zukunftswunsch hat Wertheims Rathauschef: Noch mehr hintergründige Berichterstattung, zum Beispiel zu den Auswirkungen politischer Entscheidungen. "Der zweite oder dritte Blick auf eine Geschichte ist wichtig." Auch wenn er sehr aufwendig und mit begrenzten Ressourcen nur schwer zu leisten sei. "Bleibt bei Geschichten länger dran - und geht noch mehr in die Tiefe", wünscht sich Herrera Torrez.

Matthias Schätte