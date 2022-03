Wertheim: Eine Stadt voller Wasser

Überflutungen einst und heute

Hochwassertourismus gab es in Wertheim bereits 1909. ?Schaulustige wurden mit Nachen über den gefluteten Marktplatz ?gefahren. Dieses Motiv wurde auch als Postkarte vertrieben.

Am Kittsteintor am Ufer der Tauber sind sogar alle bislang bekannten Hochwasserstände an einer weißen Markierung aufgetragen und dokumentieren die schier unglaublichen Wasserhöhen von Main und Tauber, wenn sie in die Altstadt vordringen können.

Zuletzt war die Stadt im Jahr 2011 voller Wasser. Mit knapp sechs Metern Höhe gehörte dieses Hochwasserereignis - trotz seines immensen finanziellen Schadens von rund 2,88 Millionen Euro, wie aus einer Bilanz der Stadt Wertheim hervorgeht - zu den »niedrigeren« in der Geschichte der Überflutungen Wertheims.

Am Kittsteintor werden regelmäßig Hochwassermarken aufgetragen. An der Höhe der Skala lässt sich die Dramatik so manchen Hochwassers in der Wertheimer Altstadt gut nachvollziehen.

Das bislang höchste gemessene Hochwasser datiert bereits aus dem Jahr 1784: Damals, so weisen es die in der Stadt noch erhaltenen Hochwassermarken aus, stiegen die Fluten auf 8,51 Meter über den Pegelnullpunkt des Mains bei Wertheim mit einer Höhe von rund 133 Meter über Normalnull.

Marke in der Rathausgasse

In der Rathausgasse ist eine der Hochwassermarken aus dem Jahr 1784 noch gut zu erkennen. Der Freiburger Klimaforscher Rüdiger Glaser hat in seiner »Klimageschichte Mitteleuropas - 1000 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen« die Witterungsanomalien und Naturereignisse der Jahre 1783/1784 geschildert, die schließlich »im Februar 1784 zu einer der schwersten Hochwasserkatastrophen, die es in Mitteleuropa jemals gegeben hat« führten.

Gleich drei Effekte zählt Glaser auf, die »eine der größten Umweltkatastrophen der frühen Neuzeit in Mitteleuropa« auslösten und bereits bis in den Frühsommer 1783 zurückreichten. Damals kam es zu zahlreichen Vulkanausbrüchen auf Island, die erheblichen Einfluss auf das Wettergeschehen in Mitteleuropa haben sollten. Auch in Süditalien sind verschiedene Vulkanausbrüche in Kalabrien und Sizilien belegt, im August des Jahres brach ein Vulkan in Japan aus.

Alle diese Ausbrüche, so berichten auch andere Klimaforscher, führten zu einem sogenannten Höhenrauch in der Atmosphäre und zur Verminderung der Sonneneinstrahlung in Mitteleuropa, was Auswirkungen auf den folgenden, besonders kalten Winter gehabt haben dürfte.

Hochwasserstände in Wertheim über die Jahrhunderte

er 1783 sei dann geprägt gewesen »von außergewöhnlicher Hitze und lang anhaltender Trockenheit«, beschreibt Glaser die weitere Entwicklung des Wettergeschehens. Der folgende Winter 1783/1784, auch das außergewöhnlich, wurde auch an Main und Tauber schneereich und extrem kalt. Auf den Flüssen hatte sich Eis gebildet. Als es Ende Februar 1784 zu einem massiven Warmlufteinbruch kam, der von starken Regenfällen begleitet wurde, sorgten die rasche Schneeschmelze und der Eisstau gerade auch an den Brücken zu einem schnellen Aufstau der Wassermassen.

Der einstige Wertheimer Stadtarchivar Erich Langguth zitiert in seinem Aufsatz »Größtes Wertheimer Hochwasser 1784« von 1956 aus dem im Stadtarchiv aufbewahrten Tagebuch der beiden Wertheimer Brüder Georg Nicolaus und Philipp Christoph Müller. Deren Anwesen in der Rechten Tauberstraße 5 und 7 waren besonders stark von dem Jahrhunderthochwasser betroffen.

Dramatische Ereignisse

Die extremen Witterungsereignisse des Winters 1783/1784 werden anschaulich in den Aufzeichnungen der Müllerschen Brüder beschrieben. Die Geschehen spitzten sich schließlich im Januar 1784 dramatisch zu, als der Main komplett zufror und starke Schneefälle einsetzten, so dass Georg Nicolaus Müller Mitte Februar feststellte, dass ihm als fünfzigjährigen Mann so hoher Schnee nicht erinnerlich sei.

Ab einem Wasserstand von 4,30 Meter werden die Aluwände in der Nebenrittergasse aufgebaut.

Als schließlich ab dem 20. Januar Tauwetter einsetzte, kam es zur Katastrophe. Das Eis auf der Tauber brach, so berichten die Müller-Brüder in ihren Tagebuchaufzeichnungen, bis zur Tauberbrücke auf. Mit einsetzender Schneeschmelze stieg die Tauber ab dem 24. Januar 1784 spürbar an. Als am 26. Januar schließlich noch starker Regen einsetzte, wie Erich Langguth aus dem Tagebuch zitiert, traten in der folgenden Nacht Main und Tauber über die Ufer und setzten bis zum Morgen die Stadt unter Wasser.

Einsturz der Tauberbrücke

Die Folgen müssen katastrophal gewesen sein. In Windeseile mussten die Häuser vor dem Brückentor der Stadtmauer geräumt werden. Bewohner flüchteten mit Sack und Pack über die Tauberbrücke, die die Flut zu überspülen begann, wie Erich Langguth in seinem Aufsatz schreibt. Viele Schiffe auf der Tauber wurden fortgerissen, am Nachmittag des 27. Februar stürzte die noch gar nicht so lange erbaute Tauberbrücke ein. Erst um die Mittagszeit des 29. Februar stieg das Wasser in der Wertheimer Altstadt nicht weiter an.

Das höchste jemals gemessene Hochwasser in Wertheim erreichte 1784 einen Wasserstand von 8,51 Metern, wie diese Marke in der Rathausgasse anzeigt.

Mit 8,50 Meter über dem Pegelnullpunkt des Mains bei Wertheim, der bei knapp 133 Meter über Normal-Null liegt, war das Februar-Hochwasser von 1784 das bislang höchste registrierte Hochwasser der Stadt. In Wertheim finden sich noch wenige Marken an den Häusern, die den Wasserstand von damals dokumentieren, so etwa an der Tauber in der äußeren Mühlenstraße, in der Rathausgasse, der Hämmelsgasse oder in der Brückengasse. Selbst in der Altstadt links der Tauber findet sich diese Markierung in der Fischergasse.