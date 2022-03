Weingut "Alte Grafschaft": "Hier wird seit 400 Jahren Wein ausgebaut"

Historische Bedeutung

Weingutgeschäftsführer Norbert Spielmann in einem der Keller.

Aber die beiden sind sich der historischen Bedeutung des Standortes ihres Unternehmens bewusst: »Hier wird bereits seit über 400 Jahren Wein ausgebaut.« Das imposante Gebäude mit seinem markanten Staffelgiebel ließ der damalige Kreuzwertheimer Schultheiß Peter Herrschaft im Jahr 1594 errichten. »In der langen Reihe Kreuzwertheimer Ortsoberhäupter war Herrschaft, der um 1529 geboren wurde, unbestritten der bedeutendste«, ist in der mehrbändigen Chronik zu lesen, die zum Jubiläum »1000 Jahre Markt Kreuzwertheim« von dem Ortschronisten Manfred Schneider zusammen mit zahlreichen Autoren erstellt und herausgegeben wurde.

Video: 250 Jahre Zeitung in Wertheim - Danke an alle - Wir lieben Wertheim

250 Jahre Zeitungstradition: Wir lieben Wertheim

»Neben seinem Amt als Bürgermeister war Herrschaft ein erfolgreicher Weinhändler und hatte beste Beziehungen zum Fürstenhaus«, berichtet Spielmann beim Gang durch die riesigen Gewölbekeller unter dem Anwesen, die in mehreren Etappen entstanden sind, wie er erklärt. Seinen Erfolg verdankte Herrschaft unter anderem der Tatsache, dass er beispielsweise Ende des 16. Jahrhunderts einen besonders guten Jahrgang nicht sofort auf den Markt brachte, sondern große Teile zurückhielt, die er nach einigen Jahren mit riesigem Gewinn verkaufen konnte. »Davon hat er dann das Haus bauen lassen«, weiß der Weingutsgeschäftsführer.

Das Weingut mit seinem markanten Staffelgiebel ist eines der ortsbildprägenden HGebäude in Kreuzwertheim.

Die Grafen Löwenstein

Die »Karriere« als Weingut setzten nach Herrschafts Tod die Grafen Löwenstein fort, denn sie übernahmen für 900 Gulden das Anwesen und betrieben es erfolgreich weiter«, schreibt Robert Haller, ehemaliger Gutsverwalter des Weinguts, in seinem Beitrag für die Chronik des Marktes. Als der Schwedenkönig im Dreißigjährigen Krieg an der Tauber war, sei der sogenannte »Schwedenkeller« gegraben worden, berichtet Spielmann den Besuchern seines Weinguts beim Rundgang durch das Labyrinth unter den Gebäuden in dem Keller, in dem er ein Porträt vom damaligen schwedischen König Gustav Adolph aufgehängt hat.

»1884 wurde das Wirtschaftsgebäude mit dem darunterliegenden Keller angebaut und in den 1950er Jahren ist der Hofkeller entstanden«, beschreibt er die bauliche Weiterentwicklung des Weinguts, das namhafte Weinbergslagen sein Eigen nannte.

Im Zuge der Säkularisation 1803/04 kam beispielsweise das Kloster Bronnbach mit seinen Rebflächen im Josephsberg, Kemelrain sowie im Satzenberg in den Besitz des Fürstenhauses Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.

Dieses historische Foto aus dem Jahr 1899 zeigt einen Blick in den Innenhof des Weinguts

Weinlage Kallmuth

1872 kaufte das Weingut für damals 12.000 Gulden einen Teil des traditionsreichen Kallmuth bei Homburg, der bis dahin dem Staatlichen Hofkeller in Würzburg gehörte. Mit der Landreform 1957 tauschte das Rosenbergsche Fürstenhaus mit der Freudenberger Linie und erhielt dadurch den restlichen Teil des historischen Weinbergs. Der Kallmuth kann nicht nur auf eine nahezu tausendjährige kontinuierliche Weinbautradition zurückblicken, sondern ist zudem mit zwölf Hektar die wohl größte und bedeutendste Weinbau-Einzellage in Bayern.

»Den Kallmuth haben wir leider nicht bekommen, als das fürstliche Weingut 2010 in das Schloss Kleinheubach umgezogen ist, aber wir haben mit dem Reicholzheimer Satzenberg eine andere traditionsreiche Lage mit einem herrlichen Blick ins Taubertal vom Fürstenhaus übernommen«, erklärt Spielmann.

Blick in einen der riesigen Weinkeller.

Zudem erwarb die »Alte Grafschaft« aus dem Besitz des Freistaats Bayern die Lage auf dem Kreuzwertheimer Kaffelstein. »Viel Geld haben wir außerdem in den letzten zehn Jahren in die Modernisierung der Gebäude und der Kellerwirtschaft investiert«, bemerkt er.

Inzwischen hat das Gut auch Lagen im »Kembacher Sonnenberg« sowie im »Lindelbacher Ebenrain« übernommen. »Insgesamt bewirtschaften wir mittlerweile 11,5 Hektar«, so der Geschäftsführer, der stolz ist über die »rasante Entwicklung des Weinguts«, das 2014 im »Wein-Guide Deutschland« des Restaurant- und Hotelführers Gault-Millau als »Entdeckung des Jahres« mit einer roten Traube ausgezeichnet wurde. »Inzwischen haben wir bereits drei rote Trauben und zählen damit schon zu den sehr guten deutschen Weingütern.«

Peter Riffenach