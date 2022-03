So lebten die Wertheimer vor 250 Jahren

733 Haushalte, fünf Herrscher, zwei Glaubensrichtungen

Herrenmode aus dem Rokoko: Ursula Wehner vom Wertheimer Grafschaftsmuseum zeigt einen Männerfrack, den Adelige damals trugen.

Einblicke in den Alltag im 18. Jahrhundert liefern Exponate des Grafschaftsmuseums in Wertheim sowie Werke von Lokalhistorikern wie dem ehemaligen Stadtarchivar Erich Langguth und Hermann Ehmer, der 1989 ein Buch mit dem Titel »Geschichte der Grafschaft Wertheim« veröffentlichte.

Vieles muss unbeleuchtet bleiben, was allerdings nicht auf den Mangel an elektrischem Licht zur damaligen Zeit zurückzuführen ist, sondern darauf, dass nicht sonderlich viele Ausstellungsstücke aus jener Zeit vorhanden sind.

Eine Handlaterne war vor 250 Jahren unglaublich nützlich und sieht heute noch gut aus.

Eine aus dem 18. Jahrhundert stammende Handlaterne, die im Grafschaftsmuseum zu sehen ist, veranschaulicht, wie sich die Wertheimer den nächtlichen Nachhauseweg selbst ausleuchten mussten. Eventuell trafen sie in den düsteren Gassen der Stadt den Nachtwächter, der mit seinem Horn Alarm geben konnte, wenn etwa ein Feuer ausgebrochen oder ein Verbrechen begangen worden war.

Heute leben in Wertheim und seinen eingemeindeten Ortschaften knapp 23.000 Menschen. Ein Einwohnerverzeichnis aus dem Jahr 1782 umfasst laut Erich Langguth 733 Haushalte. Vermerkt sind nach Angaben des ehemaligen Stadtarchivars aber nur diejenigen, die eigenen Grund und Boden auf der Stadtgemarkung hatten und deshalb steuerpflichtig waren. Alle gräflichen und fürstlichen Beamten und Diener sind darin wohl nicht enthalten.

Deren Zahl dürfte nicht gering gewesen sein, denn als 1772 die erste Zeitung in Wertheim gedruckt wurde, teilten sich vier evangelische Grafen und ein katholischer Fürst die Herrschaft über die Grafschaft Wertheim. Fürst Karl Thomas zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort trat mit 21 Jahren die Nachfolge seines Vaters Dominik Marquard an. Dieser besuchte im Jahre 1735 unter falschem Namen den Karneval in Venedig und wurde dort ermordet. Der Legende nach soll die Tatwaffe ein gläserner Dolch und das Motiv Eifersucht gewesen sein.

Graf Johann Ludwig Vollrath zu Lo?wenstein-Wertheim-Virneburg und dessen Brüder Friedrich Ludwig, Karl Ludwig und Wilhelm Heinrich entstammten der evangelischen Seite des Löwensteinschen Adelsgeschlechts.

Kleider zu Putzlappen

Ursula Wehner vom Wertheimer Grafschaftsmuseum beschreibt die damaligen Regierungsverhältnisse so: »Man war sich nicht grün, aber man musste sich einigen, damit in der Grafschaft etwas lief.« Was die Herrschenden ihren Untertanen zu sagen hatten, ließen sie in die Zeitung drucken. Diese war ein sogenanntes Intelligenzblatt, das vorwiegend amtliche Verlautbarungen enthielt.

Mit weißer Lockenperücke, pelzbesetztem Umhang und prächtigem Gewand lächelt Fürst Karl Thomas von seinem Porträt herunter. Für das Gemälde hatten sich die Adeligen natürlich besonders herausgeputzt. Ein floral verzierter Männerfrack, der zur Zeit des Rokoko in Adelskreisen als modisch galt, ist heute noch im Wertheimer Grafschaftsmuseum zu sehen. Doch ländliche Kleidung aus dem 18. Jahrhundert sucht man dort vergebens. Volkskundlerin Ursula Wehner hat dafür eine einfache Erklärung: »Die Kleidung wurde so lange aufgebraucht, bis man nicht mal mehr ein

Diese Hochzeitskanne aus Zinn ist rund 250 Jahre alt und hat sich gut gehalten.

en Putzlappen daraus machen konnte.« Die heutige Wegwerf-Mentalität war damals noch lange nicht erfunden.

Die Religion spielte zu jener Zeit eine immens wichtige Rolle: In der Wertheimer Stiftskirche kauften sich die Bürger einen Sitzplatz. An den Kirchenstühlen hingen daher Schilder, die jedem zeigten, wem der Platz gehörte. Ein sogenannter Lettner trennte den Chor der Stiftskirche ab, die infolge des Dreißigjährigen Kriegs (1618 - 1648) zu einer Simultankirche wurde: Im Langhaus feierte die evangelische Gemeinde, während im Chor katholische Messen abgehalten wurden. Da den Katholiken, meist waren es Bedienstete des Fürsten, kein Bürgerrecht zustand, durften sie auch nicht auf dem Wertheimer Friedhof begraben werden. Sie wurden stattdessen in Bronnbach oder Reicholzheim bestattet.

Doch kommen wir zu Vergnüglicherem, denn auch das gab es zu jener Zeit in Wertheim: Ein großes Erlebnis dürfte das Michaelis-Schießen gewesen sein, das Anfang Oktober von der Schützen-Compagnie veranstaltet wurde. Einladungen dazu finden sich bereits in den ersten Jahrgängen der Wertheimer Zeitung 1772 und 1773.

Ein Erlass, der nach Recherchen von Erich Langguth am 30. September 1774 im Intelligenzblatt erschienen ist, kündigt das Wettschießen auf den Wörtwiesen an der Tauber an. Darin werden auch die Preise genannt, die es zu gewinnen gibt. Der Gewinner bekommt einen Dukaten, wobei es sich um eine Goldmünze handelt, die Graf Johann Ludwig Vollrath prägen ließ. Für den zweiten Platz lobte man ein halbes Dutzend Suppenteller, zwei Leuchter und ein Salzfass aus. Der Drittplatzierte bekam sechs Suppenteller, einen Vorlegelöffel und ein Salzfass. Es lohnte sich also, treffsicher zu sein, wenn man neues Geschirr oder Besteck benötigte.

Wir lieben Wertheim

Bleiben wir beim Hausrat, denn ein beliebtes und wertiges Hochzeitsgeschenk waren zur damaligen Zeit Zinnkannen. Eine solche Hochzeitskanne aus dem Jahr 1771 ist dem Grafschaftsmuseum als Ausstellungsstück erhalten geblieben. Die Redewendung »zünftig bechern« bekommt gleich einen anderen Zungenschlag, wenn man weiß, dass manche Zunftstrafen in Kannen Wein abgegolten werden mussten.

Wer ein Handwerk ausübte, war damals in der entsprechenden Zunft organisiert. »Die Zunftmeister passten auf, dass sich die Mitglieder richtig benahmen«, erklärt Ursula Wehner. Wer gegen die Regeln verstieß, musste kannenweise Wein ausgeben.

Florierender Weinhandel

Der Weinhandel wird laut Lokalhistoriker Hermann Ehmer noch 1793 als wichtigster Gewerbezweig Wertheims genannt. Stolz verweist die Stadt auf ihrer Internetseite noch heute darauf, dass Johann Wolfgang Goethe 1816 aus Weimar schrieb: »Wollen Sie mir einen Eimer guten reinen Wertheimer bald möglichst überschicken.« Wer jetzt an Mallorca denkt, wo Touristen Sangria mit Strohhalmen aus Eimern saugen, wird mit einer Zunftstrafe belegt. Ein Eimer ist ein Volumenmaß, das Erich Langguth in Goethes Fall mit 76 Litern angibt.

Ein weiterer wichtiger Gewerbezweig war die Schifffahrt: Sowohl Frachten als auch Personen wurden auf Schiffen von Wertheim aus transportiert. Im Gegensatz zu heute, da Wertheim mit einer Autobahn-Anschlussstelle ausgestattet ist, war die Stadt früher fern jeder Fernstraße. »Die Straße Heidelberg-Würzburg-Mitteldeutschland verlief abseits der Grafschaft über Tauberbischofsheim. Die Spessartstraße berührte die Grafschaft wenigstens in Kredenbach, wo seit alters eine wertheimische Zollstätte lag«, schreibt Ehmer.

Zumindest im überregionalen Personenverkehr konnte Wertheim im 18. Jahrhundert punkten: Wer aus Bayern oder Österreich ins Rheinland reisen wollte, konnte in Wertheim eines der sogenannten Jachtschiffe besteigen und zu Wasser schnell und bequem bis nach Holland reisen, heißt es in »Geschichte der Grafschaft Wertheim«.

Kattunfabrik

Eine frühe Industrialisierung erlebte Wertheim im Jahre 1768, als Johann Adam Weckesser dort eine Kattunfabrik errichtete. Da sich der Fabrikant 1789 um eine Verlängerung seines Privilegs bemühte, muss seine Fabrik wohl floriert haben. Dass die Wertheimer Tuchmacher 1772 ihr Färbhaus zum Verkauf anboten, lässt vermuten, dass ihnen die Kattunfabrik, in der Baumwollstoffe farbig bedruckt wurden, zu schaffen machte.

Weckesser beschäftige zeitweise bis zu 70 Arbeitskräfte. Eine Zahl, die erst von nach dem Zweiten Weltkrieg errichteten Industriebetrieben in Wertheim übertroffen wurde. Der Fabrikant war auch sonst seiner Zeit voraus, denn er schloss mit dem Wertheimer Hospital eine Art Krankenversicherung für seine Arbeiter ab.

Auch im Wertheimer Gymnasium kam es 1771 zu einer Zeitenwende, als Johann Friedrich Neidhart, der Sohn des örtlichen Spitalpfarrers, dort Rektor wurde und es für 50 Jahre blieb. Neidhart strebte eine ganzheitliche Bildung an und führte die Fächer Deutsch, Botanik, Geschichte und Geografie ein. Das ebnete den Weg für eine von den Herrschern beauftragte Neuordnung des Schulwesens in der gesamten Grafschaft Wertheim. Für die Landschulen war seitdem neben Lesen, Schreiben, Rechnen und Religionsunterricht auch Naturkunde vorgeschrieben, wie Historiker Hermann Ehmer berichtet.

Ferien für die Ernte

Die Schüler sollten im Naturkunde-Unterricht nützliche Kenntnisse für die Landwirtschaft und die Erhaltung der Gesundheit lernen. Ausdrücklich wurde laut Ehmer auch betont, dass sowohl im Sommer als auch im Winter Schule gehalten wird. Für die Heu- und Getreideernte, die Saat und die Weinlese bekamen die Schüler Ferien. Da die Kinder auf dem Land schon früh als Arbeitskräfte auf dem Acker benötigt wurden, kamen sie im Sommer oft nicht zum Unterricht.

Wäh

Mit diesen "Schlurfkannen" wurde Wasser geholt. Sie waren so schwer, dass man sie nur über den Boden schleifen konnte.

rend das Landvolk auf dem Feld schuftete, verbrachte Graf Friedrich Ludwig den Sommer gerne im Hofgarten-Schlösschen. Seine im Jahr 1777 erbaute Sommerresidenz schmückt noch heute das Wertheimer Stadtbild und dient als Museum. Als Sammler widmete er sich dem Aufbau seiner Bibliothek. Die Bücher waren für den evangelischen Grafen aber nicht nur Selbstzweck, er verlieh sie auch an jeden Interessierten. »In der Ausgabeliste erscheint neben dem Superintendenten der Grafschaft auch der Nagelschmied von Michelrieth«, schreibt Lokalhistoriker Erich Langguth.

Luftschlösser

Die pompösen Pläne des katholischen Fürsten Karl Thomas, die Wertheimer Hofhaltung in eine prächtige Residenz umzubauen, scheiterten wegen der Kosten. Sie erhielt lediglich ein Portal mit dem Wappen des Fürsten, durch das man heute in den Rathaushof gelangt.

Das Lustschloss des Fürsten samt Jachthafen am Main, für das zumindest schon der Grundstein gelegt war, und die geplante Universität in Kleinheubach blieben Luftschlösser. Zumindest das ist seit 250 Jahren gleich geblieben: Manchmal scheitern die schönsten Traumbauten schlicht am Geld.

Boris Dauber