Medienwissenschaftler Bernd Schorb: Was guter Lokaljournalismus können muss

Zur Person: Bernd Schorb

Bernd Schorb wurde 1947 in Wertheim geboren, ist in Heidelberg zur Schule gegangen, hat in Bergisch-Gladbach sein Abitur gemacht und in München studiert. Er war Professor für Medienpädagogik und Weiterbildung an der Universität Leipzig und Erster Vorsitzender des JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis München. Er ist Vorsitzender von Medienpädagogik e.V. (Leipzig) und Herausgeber der Zeitschriften »Medien + Erziehung« und »Medien & Altern« (beide München). Er lebt heute in München. (gufi)