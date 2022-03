Kurtz Ersa: Vom Eisenhammer in Hasloch zum Weltkonzern

Früherer Geschäftsführer über den Aufstieg des Unternehmens

Das Areal von Kurtz Ersa in Wiebelbach.

Bei einem Rundgang durch das Archiv der Firma, das im ehemaligen Herrenhaus untergebracht ist, gab der 75-jährige Walter Kurtz, der 35 Jahre lang an maßgeblicher Stelle die Geschicke des Konzerns mitbestimmte, einen Einblick in die bewegte Geschichte des Unternehmens.

Walter Kurtz, vor dem Foto, das ihn als Dreijährigen beim Jubiläum zum 170-jährigen Bestehen der Firma vor der Musikkapelle zeigt.

Erste Betreiber waren die Brüder Tobias und Gottlieb Wenzel aus Löwenstein, die allerdings bereits nach sieben Jahren die Firma an den Wertheimer Eisenhändler Friedrich Eberhard Ludwig Greineisen weitergaben. Dieser wiederum verkaufte den Eisenhammer am 12. Dezember 1800 für 5500 Gulden an die Brüder Johann Georg und Johann Friedrich Kurtz aus Michelstadt, die den Grafen wie ihre Vorgänger versicherten »immer gutes Eisen zu fabrizieren und um leidliche Preise abzugeben«.

Auch der aktuelle Hammerschmied Otto Haamann arbeitet mit dem Eisenhammer wie in früheren Zeiten.

»In der Schmiede arbeiteten in der Spitze 16 Mann in vier Schichten rund um die Uhr«, berichtet Kurtz und erzählt: »Die Arbeiter sind jeweils am Sonntagabend angereist und haben im Obergeschoss des Eisenhammers geschlafen.« 1850 erwarb Johann Philipp Kurtz, der Sohn von Johann Georg, der 1811 seinen Bruder ausgezahlt hatte und alleiniger Besitzer der Schmiede war, einen Teil der benachbarten Heiligenwiesen mit dem Ziel, dort eine Eisengießerei mit Werkstätte zur Metallbearbeitung zu errichten. Über das Produktionsprogramm der Schmiede und der angrenzenden Gießerei gibt es nur wenige Quellen. »Es waren Wagenachsen und Pflugscharen darunter«, erklärt Kurtz, der stolz darauf ist, dass alle Generationen bemüht waren, das Unternehmen auf mehrere Standbeine zu stellen. So engagierte man sich neben der Schmiede und der Gießerei auch schon früh im Maschinenbau. Als seine erste Erinnerung nennt Kurtz die Feier zum 170-jährigen Bestehen der Firma im Jahr 1949. Damals führte er als Dreijähriger die Musikkapelle an, die vom Eisenhammer zum Main zog, wo ein Schiff auf die Mitarbeiter wartete, um eine gemeinsame Rundfahrt auf dem Fluss zu unternehmen.

Europa, Asien, USA

»Als ich 1974 in die Firma eintrat, hatten wir knapp 170 Mitarbeiter, heute sind es rund 1600«, berichtet Kurtz, unter dessen Ägide das Auslandsgeschäft angekurbelt wurde. Nicht nur in Europa, sondern vor allem auch in Asien und den USA intensivierte das Unternehmen seine Bemühungen und konnte so den Umsatz beträchtlich steigern.

250 Jahre Zeitungstradition: Wir lieben Wertheim

Es erfolgte der Ausbau des europäischen Geschäfts, bevor man in den 1980er Jahren nach Asien und in die USA expandierte. »In Nordamerika entschlossen wir uns, nicht mit einer Vertretung zu arbeiten, sondern gründeten 1985 eine eigene Auslandsniederlassung«, erklärt Kurtz. Ihr folgte zwei Jahre später eine chinesische Niederlassung und einige Jahre später sogar eine Maschinenbaufirma, die bis heute für den chinesischen Markt produziert.

»Inzwischen fertigen wir in Europa, Asien und Nordamerika, sind mit über 20 Vertriebsstandorten weltweit aktiv und über unser Vertriebsnetzwerk in über 90 Ländern kompetent vor Ort vertreten«, berichtet Kurtz.

Der Eisenhammer ist die Keimzelle des Konzerns Kurtz Ersa. Im Hintergrund ist das Hammermuseum zu sehen.

Neben dem organischen Wachstum aus der Firma heraus ergriff das Unternehmen immer wieder sich bietende Chancen zur Diversifizierung des Angebots. Zu nennen sind da besonders gezielte Übernahmen anderer Firmen, an der Spitze steht dabei die Firma Ersa, die 1993 gekauft wurde. Diese Übernahme war so bedeutend, dass sie sich in der Veränderung des Konzernamens in Kurtz Ersa niederschlug. »Es ging allerdings nicht nur aufwärts, sondern es gab auch Zeiten, in denen es uns richtig schlecht ging«, erinnert Kurtz beispielsweise an die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09, wo die Umsätze dramatisch einbrachen und man, bisher einmalig in der Firmengeschichte, Arbeitsplätze abbauen musste.

Blick auf das Areal rund um den Eisenhammer und das Herrenhaus in früherer Zeit,

Die Stärke der Firma sei aber immer gewesen, dass die Konzernführung sich an verändernde Situationen angepasst habe. So hat das Unternehmen beispielsweise 2018 die Gießereisparte abgegeben und sich stattdessen Zukunftsthemen zugewandt.

»So sind wir weltweit ein maßgeblicher Spieler im Bereich Maschinen und Equipment für die Elektronikfertigungs-Industrie«, so Kurtz. Zudem widme man sich verstärkt den Bereichen metallischer 3-D-Druck, Digitalisierung und Automatisierungstechnik.

CO2-neutral bis 2029

»Wir haben uns außerdem zum Ziel gesetzt, bis zum 250. Geburtstag im Jahr 2029 CO2-neutral zu sein«, so Kurtz und betont einen der Leitsätze des Traditionsunternehmens, der mit »One Family« überschrieben ist. Dazu zählt selbstredend Walter Kurtz, der sich, auch wenn er bereits seit über zehn Jahren aus der Geschäftsleitung ausgeschieden ist, als »Hammerherr« um den Eisenhammer und das benachbarte Hammermuseum kümmert.



Peter Riffenach