Dinkel Karosserie- und Fahrzeugbau: Eines der zehn ältesten Familienunternehmen Deutschlands

Wurzeln im Jahr 1540

Luftaufnahme vom Firmengelände in Brand-Erbisdorf

In den fast fünf Jahrhunderten wandelte sich das Profil des Unternehmens von der Schmiede über das Fuhrwerk bis zum leistungsfähigen Karosserie- und Fahrzeugbauer. »Auf der Liste vor uns stehen überwiegend Brauereien, Weingüter und Hotels oder Gasthöfe, die in der Regel von Adelshäusern gegründet wurden«, erklärt Christoph Dinkel, der seit annähernd 40 Jahren an der Spitze der Firma steht, beim Blick auf die Auflistung, die Anfang der 2000er Jahre von dem Magazin erstellt wurde.

Vaitsgasse 5

Auf Bitten seines Großvaters habe wahrscheinlich Otto Langguth vor vielen Jahren die Geschichte der Firma recherchiert und sie bis ins Jahr 1540 zurückverfolgen können, sagt Christoph Dinkel. »Aber die Aufzeichnungen sind aktuell leider nicht auffindbar«, bedauert er. Auch Erich Langguth kann sie auf Nachfrage in seinen Unterlagen nicht finden: »Das ist überraschend, weil mein Vater normalerweise von allen Unterlagen, die er herausgegeben hat, Kopien anfertigte«, sagt der ehemalige Stadtarchivar. Er bestätigt allerdings, dass die Geschichte der Firma Dinkel sich auf eine Schmiede in der Vaitsgasse 5 zurückverfolgt lasse. »Bei der Sanierung des Gebäudes, in dem die Schmiede ehemals betrieben wurde, haben wir einen Dachbalken mit diesem Erbauungsjahr gefunden«, berichtet Dinkel, der das Haus 2005 sanieren und in Repräsentationsräume für seine Firma umbauen ließ.

»Der Standort der Schmiede war ideal«, so Langguth, denn sie lag direkt am Weg aus der Stadt zur Mainfähre. »Auf dem Weg konnte man noch schnell sein Pferd überholen lassen«, scherzt er. Vor der Familie Dinkel, die erstmals mit dem Urgroßvater des heutigen Firmeneigentümers im 19. Jahrhundert erwähnt wird, seien in den Archiven Namen wie Hofmann, Weis und Breuninger zu finden, so Langguth. Die Hofmanns, die im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Schmiede betrieben, konnten sich damals auch Hofschmied nennen. »Einer wurde sogar als Hoftierarzt bezeichnet«, berichtet der 98-Jährige.

Start des Fahrzeugbaus

Mit dem Fahrzeugbau begann wahrscheinlich sein Großvater, der den gleichen Vornamen trug wie er, erzählt Christoph Dinkel. Als die Transportwagen noch überwiegend aus Holz bestanden, war deren Herstellung ein eigener Berufszweig. Der Wagner, so hießen sie damals, wurde allerdings von den Schmieden abgelöst, als luftbereifte Wagen aufkamen, bei denen Fahrgestelle und Achsen aus Metall waren. Zu diesem Zeitpunkt ergriff Christoph Dinkel die Chance und stieg in dieses neue Geschäftsfeld ein.

»Zunächst wurden die Wagen in der Schmiede zusammengebaut, und wenn sie zu groß waren, erfolgte die Montage in der Vaitsgasse«, so der Firmenchef.

Als sich das Geschäft immer mehr ausweitete, wurde die Fahrzeugmontage in eine Halle an der Packhofstraße verlagert. Auch das Nachbargebäude gehörte zeitweise zur Schmiede.

Als Kurt Dinkel die Firma von seinem Vater übernahm, entschied er sich dazu, umzuziehen und baute den aktuellen Betrieb an der Schwarzwaldstraße in Bestenheid mit Fahrzeugbau, Reparaturwerkstatt und später, als der Straßenverkehr immer mehr zunahm, einem Bosch-Dienst. »Mit meinem Vater ging es mit der Firma steil bergauf«, berichtet Christoph Dinkel.

Mehrmarken-Autohaus

Kurz bevor Kurt Dinkel im Alter von nur 60 Jahren überraschend verstarb, sei er Geschäftsführer geworden, erinnert sich Christoph Dinkel, der 1990 den damaligen Kreisbetrieb für Landtechnik in Brand-?Erbisdorf in Ostdeutschland übernahm. Dort werden seither von mittlerweile 150 Mitarbeitern die Sattelauflieger, Fahrzeugaufbauten und Anhänger individuell nach Kundenwunsch gefertigt. »Wir haben zahlreiche Kunden, die Sonderanfertigungen brauchen, Standardprodukte sind nicht unser Geschäft«, meint Dinkel, der in Wertheim ein zusätzliches Standbein geschaffen hat.

1994/95 übernahm er das Mercedes-Autohaus Popp und zur Jahrtausendwende das Ford-Autohaus Väth. Beide Autohäuser integrierte er in den Bestenheider Betrieb und baute dort eine Ausstellungshalle für das neue Mehrmarkenautohaus mit den Marken Mercedes, Ford und Renault. Aktuell werden in Bestenheid, wo neben dem Autoverkauf und der Reparaturwerkstatt auch der Vertrieb für den Fahrzeugbau angesiedelt ist, knapp 20 Mitarbeiter beschäftigt.



