Hochwasser: Bestmöglicher Schutz für die Wertheimer Altstadt

Stege sichern bei Hochwasser in Wertheim die Zugänge zu den Häusern, wie hier beim Hochwasser im Januar 2011.

Eine Studie der Gewässerdirektion Neckar aus dem Februar 2002 war im Auftrag des baden-württembergischen Umweltministeriums zwar zu dem Ergebnis gekommen, dass ein technischer Hochwasserschutz für Wertheim neben den enormen Kosten grundsätzlich möglich wäre.

Allerdings verbliebe auch dann, wenn man die Stadt etwa mit Spundwänden bei steigenden Fluten quasi »einmauern« würde, noch immer »ein hohes Restrisiko«, so die Gutachter damals. Wertheim änderte daraufhin seine Strategie: Die Kommune setzt seitdem auf den bestmöglichen Schutz einzelner Gebäude vor den Fluten.

Hintergrund: Schadensbilanz und Förderung Ein Blick auf den Vergleich der Schadensbilanzen der beiden Hochwasserereignisse 2003 und 2011 zeigt: Dank der staatlich geförderten, von der Stadt geforderten Vorsorge und der Eigeninitiative der Bauherren sind die Schäden und Einsatzkosten deutlich gesunken. 2003 lagen sie noch bei 5,23 Millionen Euro, nach dem Hochwasser von 2011 wurden sie von der Stadt auf 2,88 Millionen Euro beziffert. Dabei sieht das Hochwasserobjektschutz-Programm Wertheim, das im Januar 2003 aufgelegt wurde, die Förderung von baulichen und technischen Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser oder zur Eindämmung von Schäden vor. Gebäudeeigentümer, aber auch Mieter und Pächter, können an dem Programm teilnehmen. Im Regelfall werden 75 Prozent der Kosten gefördert, die in dem Programm für Umbauten oder Einbauten zum Hochwasserschutz vorgesehen sind, maximal aber 30.000 Euro pro Gebäude. (gufi)



Die Studie hatte damals auch ermittelt, dass ein Schutz der Altstadt etwa mit Dämmen auf beiden Seiten der Tauber und am Mainufer demnach lediglich bis zu einer Wasserhöhe von 6,22 Metern möglich wäre (ein Hochwasser, das statistisch einmal in 25 Jahren auftritt). Die Kosten für den baulichen Schutz der Altstadt bei Hochwasser wurden schon damals auf 15 bis 17 Millionen Euro beziffert. Außerdem liege die Altstadt »auf einer Halbinsel mit sehr durchlässigem Untergrund«, wird in einer Dokumentation der Stadt Wertheim zum Hochwasser 2011 aus der Studie zitiert.

Dämme bergen Risiko

Die Folgen eines solchen Dammsystems für die Gebäude in der Altstadt wären unabsehbar gewesen: Weil Wasser nicht nur von den beiden Flüssen in die Altstadt eindringt, sondern auch über den Untergrund aufsteigen könnte, könnte dieser Auftrieb »enorme statische Schäden« an Gebäuden verursachen, hieß es damals in der gutachterlichen Einschätzung. Zudem, so erinnert sich Achim Hörner an die damalige Diskussion, hätte eine solche Maßnahme auch das Stadtbild stark verändert. Ein solcher extremer Eingriff sei von den meisten Altstadtbewohnern nicht gewollt gewesen.

Wie die Sicherung einer kompletten Altstadt vor dem Hochwasser zweier Flüsse aussehen kann, hat sich Achim Hörner in der niedersächsischen Stadt Hitzacker angeschaut. Dort entstanden bis 2008 umfangreiche Großbauten, die die Stadt vor dem Hochwasser von Elbe und Jeetzel schützen sollen. So wurde etwa ein 938 Meter langer Abschnitt der Altstadt von Hitzacker zum Elbufer hin mit einer 1,2 Meter hohen Hochwasserschutzwand versehen, die mit mobilen Balken auf 1,5 Meter erhöht werden kann.

Zugleich wurde ein Sperrwerk an der Mündung der Jeetzel in die Elbe errichtet, um so das Einströmen des Hochwassers der Elbe in die Jeetzel zu verhindern. Ähnliches hätte dann auch an der Mündung der Tauber in den Main bei Wertheim gebaut werden müssen. Schließlich hätte es auch noch eines Schöpfwerks bedurft, erläutert Achim Hörner die weitere Technik, damit bei geschlossenem Sperrwerk der Abfluss der Tauber in den Main gewährleistet gewesen wäre.

Nach dem Hochwasserereignis von 2003 ließ die Stadt alternativ eine sogenannte Objektschutz-Studie erstellen, wie sich Achim Hörner von der städtischen Bauverwaltung erinnert. Damals wurden alle von einem 100-jährigen Hochwasser (Wasserstand 7,38 über dem Pegelnullpunkt des Mains bei Wertheim von knapp 133 Zentimetern) betroffenen Gebäude in der Altstadt vermessen. Durch die genaue Einmessung erfuhren so die Gebäudeeigentümer, welche Teile ihres Hauses bei den jeweiligen Pegelständen vom Hochwasser erfasst werden. Jeder Eigentümer habe damals eine Empfehlung erhalten, wie er sein Gebäude und sein Hab und Gut schützen könne, sagt Achim Hörner.

Sechs-Meter-Marke

Teil des Objektschutzes ist auch die Pegelmarke von sechs Metern, die an vielen Gebäuden in der Altstadt angebracht ist. Nach dem Hochwasser von 2003, das bis zu sechs Metern in der Altstadt stand, wurden diese Markierungen an Häusern befestigt. »Jeder, der es wünschte, hat eine solche Marke ab 2004 erhalten«, berichtet Hörner. Bereits beim Einmessen habe es überall an den Gebäuden solche Hochwassermarkierungen gegeben. Sie waren aber lediglich an oft schwer zugänglichen Stellen aufgemalt und deshalb vielfach für die Gebäudeeigentümer nicht zu erkennen. So kam die Bürgergemeinschaft Hochwasser Wertheim auf die Idee mit der »Sechs-Meter-Pegelmarke«. Das sei eine Größe, an der sich die Gebäudeeigentümer im prognostizierten Ernstfall gut orientieren könnten, erläutert der städtische Baufachmann.

Individuelle Lösungen

Die Herausforderung in der Wertheimer Altstadt besteht darin, das Gebiet trotz eines immer wieder drohenden Hochwassers als Wohnstandort attraktiv zu halten. Dass das in den vergangenen Jahren gelungen ist, zeigen auch die inzwischen wieder auf über 1100 Menschen gestiegenen Einwohnerzahlen in der historischen Altstadt. Einen großen Anteil daran hat die Stadtentwicklungsgesellschaft Steg, die zahlreiche historische Gebäude erworben und umgebaut hat.

Die Eingänge vieler Häuser in der Wertheimer Altstadt sind nur über Stufen erreichbar. So schützten die Erbauer der Häuser ihr Erdgeschoss bis zu einem bestimmten Niveau vor dem Hochwasser.

Thomas Hemmerich, Architekt der Steg, betont, dass jedes Gebäude in der Altstadt seine Eigenart habe und deshalb auch jeweils individuelle Lösungen für den Hochwasserschutz gefunden werden müssten.

Manche Keller in der Altstadt müssten etwa geflutet werden, sonst drohe der Einsturz des gesamten Gebäudes durch den Druck des Wassers. Keller, die nicht mehr gebraucht werden, könnten verfüllt werden. Architekten und die Steg seien immer dann gefragt, wenn es um die Materialauswahl für den Bau des Erdgeschosses gehe. »Stahlbeton oder Materialien, die ein Hochwasser überstehen, wie zum Beispiel mineralische Putze« sollten verbaut werden, empfiehlt Hemmerich.

Neben einem Schutz von außen an Fenstern und Türen sind es oft die einfachen, unspektakulären Maßnahmen, die Hauseigentümer vor hohen Kosten nach einem Hochwasser bewahren. So sollte die Haustechnik ins Dachgeschoss verlagert werden.

Heizungskörper könnten auf Podeste gestellt und so vor eindringendem Wasser geschützt werden. Das Erdgeschoss sollte idealerweise für Garagen oder Gewerbeflächen genutzt werden, rät Hemmerich. Steckdosen könnten so hoch installiert werden, dass es zu keinem Kurzschluss komme, wenn das Wasser einen Meter im Erdgeschoss stehe.