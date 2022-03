1773 öffnete Wertheims älteste noch heute bestehende Gaststätte

"Zum Goldenen Adler" - Legenden und Wirklichkeit

Stolz und golden mit weit ausgebreiteten Schwingen zeigt sich der goldene Adler und dennoch scheint er nur ein Abglanz des einstigen Wirtshausschildes, dass beim Umzug aus der Maingasse, 1862, zum Elteisen gewandert ist. Das "staunenswerte Wirtshausschild" soll mehr als die halbe Gasse überspannt haben. Foto: Geringhoff

Der ehemalige Stadtarchivar Erich Langguth fand heraus, dass es schon vorher Gasthäuser in Wertheim gab, die das Wappentier der Stadt an Main und Tauber im Namen tragen.

Die Wirtschaft »Zum schwarzen Adler« schloss wegen der ökonomischen Folgen des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648). Der Legende nach soll der Reformator Martin Luther einst eine Bratwurst im »Adler« in Wertheim verspeist und daraufhin die Zeche geprellt haben. Lokalhistoriker Langguth bezeichnet diesen »sagenhaften Besuch als von Romantikern erfunden«.

Der Bratwurst-Luther

Wenn Erich Langguth das »Wurst-Case-Szenario« derart vom Tisch wischt, dann darf getrost als unumstößliche historische Wahrheit angenommen werden, dass die Zechprellgeschichte Luthers so nie wirklich stattgefunden hat. Doch diese großartige Erzählung vom Bratwurst-Luther beflügelt die Fantasie: Sofort beginnt man, darüber nachzusinnen, wie der Augustinermönch im Gasthaus über seine Bratwurst gebeugt saß, dann seine Kapuze tief ins Gesicht zog, um sich ungesehen herauszuschleichen. Vielleicht war Luther auch einfach mit der Qualität der Bratwurst nicht einverstanden gewesen, vielleicht war es gar keine Bratwurst, sondern nur eine Brotsuppe, vielleicht hat er am Ende doch bezahlt. All diese höchst spekulativen Möglichkeiten führen vollkommen in die Irre. Das macht die gute Erzählung aus, die als Werbung vom Feinsten auch noch auf den heutigen »Adler« abstrahlt.

Fakten-Check

Prüfen wir einmal, was historisch belegbar ist, machen wir den Fakten-Check: Seit 1518 hörte man in Wertheim von Luthers aufrührerischen Thesen, im Jahr 1530 hat Graf Georg II. sich vom Katholizismus abgewandt und in Wertheim die Reformation eingeführt. Luther selbst ist 1546 gestorben, der Zeitrahmen ist knapp, denn sein Interesse an Theologie beginnt erst im Jahr 1501. Zu der Zeit hatte Luther sein Studium erst legte er sein erstes Examen ab, bis 1504 lag er im Bett, um eine Degenverletzung, die er aus einer »Rauferei« davongetragen hatte, auszukurieren. Anschließend wütete die Pest, und Luther soll sich laut der Legende bei einem schweren Gewitter nahe Erfurt für das Leben als Mönch entschieden haben. Als ihn ein naher Blitzeinschlag zu Boden riss, soll er die Heilige Anna angerufen und gelobt haben, ein Mönch zu werden, wenn er das Unwetter überlebt.

Luthers Leben mäandert zwischen Erfurt, Eisenach und Wittenberg. Irgendwann um 1512 reist er nach Rom: Wertheim liegt nicht auf dem Weg. Dann ist Luther wieder daheim beschäftigt. Ab 1515 reist er viel rund um Erfurt und Wittenberg, macht Karriere, aber noch keinen Ärger. Der bahnt sich erst in den Jahren ab 1516 an. Im Jahr 1519 kommt Luther bis Heidelberg, muss sich dort in Sachen Häresie verteidigen, reist zurück in den Osten, später dann nach Augsburg. Bis 1520 hat Luther unglaublich viel um die Ohren und kommt sicher nicht in Wertheim vorbei.

Vier Gold auch an diesem Schild aus den 1970er Jahren. Als Adlerwirt wird der bereits verstorbene Manfred Ihrlich genannt. Foto: Geringhoff

Die Chance dafür besteht allerdings für das Jahr 1521. Luther ist vom Papst exkommuniziert worden und macht sich am 2. April auf zum Wormser Reichstag, wo er für den 17. April vorgeladen ist. Er soll letztmalig die Chance bekommen, seine Thesen zu widerrufen. In der verkürzten Version hat Luther sich vor den Kaiser und die Ständevertreter gestellt, die alles getan hatten, um ihm goldene Brücken zu bauen, und grob verkürzt gesagt, dass er da nun stehe und eben nicht anders könne.

Luthers Rückweg über Frankfurt, Friedberg, Grünberg und Hersfeld ist bestens dokumentiert. Für die Wertheimer Bratwurst bedeutet das: Der Augustinermönch hätte sie auf dem Weg nach Worms in der zweiten Aprilwochen des Jahres 1521 essen müssen. Aber auch das ist eher unwahrscheinlich, denn die Wegstrecke passt nicht wirklich. Zudem war Luther in Begleitung des Augustiners Johann Petzensteiner, von Justus Jonas und zwei Adligen, die ihm die Bratwurst sicher hätten auslegen können. Anschließend saß Martin Luther auf der Wartburg fest und die Bauernkriege wüteten. Im Jahr 1525 heiratete er; man weiß sogar, welches Bier den Gästen zur Hochzeit mit dem damaligen Fräulein Bora gereicht wurde. In den folgenden Jahren wird Luther endgültig zum Promi, sein Leben ist gut dokumentiert – von Wertheim ist dabei nie die Rede. Es bleibt also nur die zweite Aprilwoche des Jahres 1521.

Schneller Schoppen?

Die Legende referiert regelmäßig auf das Wertheimer Gasthaus »Zum Goldenen Adler« gegenüber der evangelischen Stiftskirche – was für die schöne Erzählung auch durchaus Sinn macht. Ist es nicht reizvoll, nach dem protestantischen Gottesdienst und vor dem heimischen Mittagessen noch schnell auf einen Schoppen einzukehren, dort, wo schon der Religionsstifter eingekehrt war? Es kann kaum Gottgefälligeres geben. Doch das Gasthaus »Zum Goldenen Adler« liegt erst seit 1862 in der Mühlenstraße 8 schräg gegenüber des Kirchenportals. Wie bereits erwähnt, gab es die Gaststätte dieses Namens erst seit dem Jahr 1773 – und zwar an der Maingasse 9. Wieder ist hier Erich Langguth zu loben, der die Geschichte des »Adler« in einem Aufsatz zusammengefasst hat.

Der ehemalige Stadtarchivar war es auch, der seine Leser bekannt machte mit dem Bierbrauer Johann Jacob Kaufmann (1736 bis 1801). Der hatte in erster Ehe in eine Bierbrauerei in der Wenzelgasse eingeheiratet, die er am 24. Juli 1766 in das Haus Maingasse verlegte. 1212 Gulden hat es gekostet, der Witwe des Vorbesitzers Heinrich Semler war lebenslanges Wohnrecht zugestanden worden. Lange hat sie es nicht genießen können, sie ist schon zwei Jahre später gestorben.

Für die Details der Würstchengeschichte mag das nicht entscheidend sein, aber klar wird: Dieser »Goldene Adler« kann es schon mal nicht gewesen sein. Auch der ältere »Schwarze Adler« war wohl deutlich zu jung, um für Luthers Besuch in Frage zu kommen. Wenngleich dieser »Adler« mit letztem Sitz an der Maingasse 26 ein ziemlich sensationelles schmiedeeisernes Wappen geführt hat, das mehr als die halbe Gasse überspannt haben soll. Vielleicht hat die Luther-Geschichte sich im wirklich sehr alten »Haus-Adler« hinter dem Engelsbrunnen in der Rathausgasse 2/Ost zugetragen? Wieder ist es die Akribie von Erich Langguth, die der schönen Luthergeschichte ein schnelles Ende macht. Das Haus zum Adler ist 1573 erbaut worden. Das ist zwar sehr alt, aber nicht alt genug.

Vielleicht braucht es Martin Luther ja auch gar nicht unbedingt, um das Bild des »Adler« aufzupolieren, denn der hat auch so eine durchaus bemerkenswerte Vergangenheit, die interessanterweise unter anderem durch eine frühe Übernachtungsstatistik belegt wird. Nach dieser Statistik aus dem Jahr 1781 lag der »Goldene Adler« in Sachen Beherbergungen weit vorn. Für 1781 standen 1066 Übernachtungen in den Büchern – ein Wert, der sich selbst heute in der Tourismusstatistik nicht schlecht machen würde. Damals waren es aber wohl weniger Lustreisende, die in Wertheim abgestiegen sind. Der »Adler« hatte seinen Ruf als beliebte Herberge für Handwerksgesellen auf der Walz. Die Residenzstadt Wertheim bot ihnen laut Erich Langguth vielfältige Beschäftigungsverhältnisse.

Erwähnt wird auch ein sehr ungewöhnliches Billardzimmer, das offenbar seit 1784 nicht unerheblich zur Beliebtheit des Gasthauses beigetragen hat.

Michael Geringhoff