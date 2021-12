Ralf Kreile hilft im Kreis Miltenberg bei Rentenfragen

Tag des Ehrenamts: Der Versichertenberater steht Antragstellern mit Rat und Tat zur Seite

Erlenbach a.Main 03.12.2021

Ralf Kreile in seinem Büro

Ralf Kreile ist einer von rund 2600 Ehrenamtlichen, die im Bundesgebiet für eine ortsnahe, persönliche Verbindung der Versicherten zur Deutschen Rentenversicherung Bund sorgen. Diese werden von der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund für das Amt gewählt. Sie sind Ansprechpartner bei Fragen zum Rentenantrag und helfen auch beim Ausfüllen. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 1,1 Millionen individuelle Beratungsgespräche geführt. Etwa 190.000 Rentenanträge haben die »Helfer in der Nachbarschaft« aufgenommen.

Ehrenamtlich im Einsatz

»Es ist schön, Menschen helfen zu können, bei einer Materie, die für viele schwierig ist«, sagt Kreile. Seit 21 Jahren ist er Versichertenberater für die Deutsche Rentenversicherung Bund im Landkreis Miltenberg. An die Aufgabe ist er durch seine 40-jährige Tätigkeit bei der Krankenkasse DAK gekommen.

Seit 2019 ist er freigestellt und im Vor-Ruhestand. Seither hat er die ehrenamtliche Beratertätigkeit massiv ausgebaut und hilft bei Fragen rund um die gesetzliche Rentenversicherung. Er ist tätig für die VdK, für die er Anträge, vorwiegend zur Erwerbsminderung, im gesamten Landkreis bearbeitet. Auch mit verschiedenen Rathäusern arbeitet er zusammen und bietet Sprechstunden an.

Seine Arbeitswoche ist durchgetaktet. Montag und Dienstag ist ist er vorwiegend im Büro für etwa acht bis neun Stunden. Pro Tag hat er sechs bis sieben Termine. Mittwochs arbeitet er für ein Autohaus im Fahrdienst. Am Donnerstag hat er Termine für die VdK, die er zum großen Teil im Büro in der Wohnung wahrnimmt. Wenn jemand nicht mobil ist, kommt er mit seinem Laptop auch nach Hause und stellt die Anträge. Einmal im Monat ist er freitags noch im Widerspruchsausschuss der Rentenversicherung in Frankfurt. An den übrigen Freitagen ist wieder Beratungstag im Büro.

600 Beratungen in 2021

Normalerweise kommen auf drei Beratungen ein Antrag, erklärt Kreile, bei ihm seien es zwei Anträge. So hat er in den bisher 600 Beratungen in 2021 etwa 400 Rentenanträge gestellt. Bei der VdK sind es eher konkrete Anträge und weniger Beratungen, weil die schon vorher gemacht wurden. Ungefähr eine Stunde dauert eine Beratung, zum Beispiel zur Witwen- oder Altersrente. Bei der Erwerbsminderungsrente, bei der im Durchschnitt jeder zweite Antrag abgelehnt werde, seien es schon mal zwei Stunden, weil es oftmals schwierig sei, die erforderlichen Daten sofort einzutragen zu können.

Ralf Kreile ist trotz Corona-Pandemie im Einsatz. Die Beratungen können auch per Telefon stattfinden, doch fast alle Termine finden persönlich unter Beachtung der Corona-Auflagen statt. Da Kreile beruflich viel mit dem Sozialrecht zu tun hatte, bringt er seine Erfahrungen bei der Beratung mit ein. Der 58-Jährige sieht sein Engagement praktisch als Hobby. Er bleibe in seiner Materie drin, bleibe geistig fit, habe nette Kontakte und könne anderen Menschen helfen, erklärt Kreile. »So tue ich was für mich und für die Versicherten.«

Christel Ney

Hintergrund Das Ehrenamt in Deutschland hat viele Gesichter. In der Kulturarbeit und im Sport, in der Lokalpolitik und in der Bildung, im Sozialbereich, im Umweltschutz und in vielen anderen Bereichen leisten Millionen von Bürgerinnen und Bürgern freiwillig und unentgeltlich ihren Beitrag für das gute Zusammenleben in der Gemeinschaft. Zu diesen Engagierten gehören auch die Frauen und Männer, die in der Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Ersatzkassen mit großem Einsatz und hoher Sachkunde für die Interessen der Versicherten, Rentnerinnen und Rentner und Beitragszahler eintreten. ney Servicetelefon: 0800 1000 48070; Infos unter www.deutsche-rentenversicherung-bund.de; www.deutsche-rentenversicherung.de/ehrenamt