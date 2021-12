Maximilian Gerberich vom Technischen Hilfswerk Wertheim betreut die Jugend

Bei Katastrophen immer zur Stelle

Wertheim 02.12.2021 - 17:01 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Einsatz im Hochwassergebiet nach der Flutkatastrophe: THW und Feuerwehr aus der Region Main-Tauber und Main-Spessart. Foto: Feuerwehr Wertheim Maximilian Gerberich: Jugendbetreuer beim THW Wertheim. Foto: Folger-Schwab

98 Prozent der THW-Angehörigen, das sind rund 80.000 Personen, arbeiten bundesweit ehrenamtlich.

So auch der Wertheimer Maximilian Gerberich, der sich zwei bis drei Stunden pro Woche für sein Ehrenamt einsetzt. »Wir leisten Katastrophenhilfe«, fasst der 28-Jährige die Aufgabe zusammen und unterstreicht, dass es auch eine Einsatznachsorge gibt.

Als Schüler THW kennengelernt

Über das Ferienprogramm des Stadtjugendrings hat er als Schüler das THW kennengelernt. »Die Technik hat mich fasziniert«, sagt der gelernte Industriemechaniker, der 2005 in der Jugendgruppe startete. Seit 2011 ist er im aktiven Dienst und seit 2012 Jugendbeauftragter in der Ortsgruppe Wertheim. Er wurde zum Jugendbetreuer ausgebildet und ist Gruppenführer für den aktiven Einsatz. Die Jugendarbeit macht Gerberich besonders Freude.

Zwei Bausteine gibt es da: die fachliche Ausbildung unter dem Motto »Spielend helfen lernen« und die allgemeine Jugendarbeit mit Ausflügen, Schwimmbadbesuchen, Zeltlager. »Mit den Älteren waren wir in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald«, erinnert sich der Jugendbeauftragte. Das sei ein einschneidendes Erlebnis gewesen.

»Ein tolles Miteinander«

Alle gesellschaftlichen Schichten, Nationalitäten, Schularten seien vertreten, schwärmt er und meint weiter: »Das ist ein tolles Miteinander.« Die Auflagen während der Corona-Pandemie, wie Masken tragen, Abstand halten und das Testen seien problemlos erfüllt worden. Man sei eine Zeit lang im Homeoffice gewesen, und seit 14 Tagen wäre das wieder so. »Wir arbeiten auf einer Online-Plattform in kleinen Gruppen, machen Fahrzeugkunde und bereiten die Älteren auf die Theorieaufgaben der Prüfung vor«, erläutert Gerberich. So halte man den Kontakt zu den etwa 25 Kindern und Jugendlichen, die zwischen 8 und 17 Jahre alt sind. Fünf junge Menschen sind gerade in der Ausbildung zum THW-Helfer und haben einen Großteil der Prüfungen schon absolviert.

Großeinsatz im Ahrtal

Der letzte große aktive Einsatz war am Tag nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Nachts um 22 Uhr startete Gerberich als Fahrer eines der Lastwagen. Alle 668 Ortsgruppen hatten Vertreter entsandt, wobei die Koordination der vielen Helfer sich zu Beginn schwierig gestaltete. Zuerst bekamen die Wertheimer den Auftrag, einen Bereitstellungsraum am Nürburgring mit aufzubauen. Da entstand in Windeseile eine komplette Zeltstadt für die Helfer.

Sie haben die Bundeswehr beim Verteilen von Trinkwasser und Kleiderspenden an die Bürger unterstützt, Keller von Wasser und Schlamm befreit. 2013 war Gerberich im Einsatz beim Elbe-Hochwasser. »Da habe ich meine Frau Katharina kennengelernt«, erinnert er. Die 26-jährige Gesundheits- und Krankenpflegerin engagiert sich wie ihr Mann begeistert im THW. Die beiden sind inzwischen verheiratet und stolze Eltern von Söhnchen Jonas. Der Kleine war schon beim Training dabei. Da kann man gar nicht früh genug anfangen.

PETRA FOLGER-SCHWAB