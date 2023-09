Kontaklinsen-Hersteller Alcon: Abschluss der 600-Millionen-Euro-Investition in Großwallstadt

In Zei­ten, in de­nen Deut­sch­land als "Kran­ker Mann Eu­ro­pas" ti­tu­liert und mit dem Be­griff "De­in­du­s­tria­li­sie­rung"Stim­mung ge­macht wird, ist dies doch mal ei­ne gu­te Nach­richt: 600 Millionen Euro hat der Kontaktlinsen-Hersteller Alcon/Ciba Vision am Standort Großwallstadt (Kreis Miltenberg) in den vergangenen drei Jahren investiert. Zugleich wurden seit 2020/21 rund 600 weitere Jobs geschaffen.