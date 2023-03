Zwei Verletzte nach Unfall am Feldkahler Berg in Hösbach

Gegen 14.15 Uhr hat eine 62-jährige Hyundai-Fahrerin - von Wenighösbach kommend - auf die Staatsstraße 2207 auffahren wollen. Vermutlich übersah sie dabei einen von Schippach in Richtung Hösbach fahrenden BMW. Dieser kollidierte mit dem Heck des Hyundais und prallte anschließend gegen die Leitplanke. Bei dem Zusammenstoß wurden die Hyundai-Fahrerin und der 21-jährige BMW-Fahrer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein 75-jähriger Insasse des Hyundais wurde vor Ort ambulant verzogt. Vorsorglich war ein Rettungshubschrauber alarmiert worden und landete an der Unfallstelle. Er wurde jedoch nicht benötigt.

Feuerwehren aus Hösbach und Wenighösbach im Einsatz

Die Feuerwehren aus Hösbach und Wenighösbach sicherten die Unfallstelle, reinigten die Fahrbahn leiteten den Verkehr um. Die Staatsstraße war für mehr als eine Stunde komplett gesperrt.

Beide Autos haben nur noch Schrottwert und wurden abgeschleppt. Der Schaden summiert sich ersten Schätzungen zufolge auf weit über 10.000 Euro.

rah