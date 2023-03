Zwei Verletzte nach schwerem Unfall auf A45 bei Alzenau

Bei einem Unfall auf der A45 bei Alzenau sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Gegen 6.15 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes-Sprinter auf der Autobahn 45 in Richtung Gießen unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wollte er in Höhe der Anschlussstelle Alzenau-Nord vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Als er erkannte, dass auf dem linken Fahrstreifen ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit ankam, brach er den Überholvorgang ab. Beim Wiedereinscheren auf der rechten Spur kollidierte er vermutlich mit dem Heck eines Toyotas. Daraufhin verlor die 61-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Der Toyota fuhr über den Grünstreifen und den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle, prallte gegen die Außenleitplanke, flog über diese hinweg, drehte sich in der Luft und krachte mit dem Dach gegen einen Baum. Danach blieb das Auto außerhalb der Fahrbahn auf einem Grünstreifen zum Liegen.

Feuerwehren aus Alzenau, Kahl und Karlstein

Die Fahrerin konnte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte das Auto eigenständig verlassen. Sie wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Mercedes-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden summiert sich ersten Schätzungen zufolge auf weit über zehntausend Euro. Die Feuerwehren aus Alzenau, Kahl und Karlstein sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Nach einer kurzen Vollsperrung konnte der Verkehr auf einem Streifen an der Unfallstelle vorbeilaufen. Die Zufahrt in Richtung Gießen von Alzenau kommend war bis zum Ende der Bergungsarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt.

Eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffeburg-Hösbach unter der Nummer 06021-857-2530 in Verbindung zu setzen.

