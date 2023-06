Zwei Verletzte nach Kollision auf A3 bei Mainaschaff

Gegen 18:30 Uhr war der Fahrer eines VWs auf der Hauptfahrbahn der Autobahn A3 in Richtung Würzburg unterwegs. An der Anschlussstelle Aschaffenburg Ost bei Mainaschaff kam er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und pralle in einen, im Auffahrtsbereich fahrenden, Mercedes.

Beide Fahrer konnten ihre Autos im Anschluss auf dem Standstreifen anhalten. Während die Insassen des VWs und der Mercedes-Fahrer unverletzt blieben, mussten eine Mitfahrerin und ein Mitfahrer aus dem Mercedes mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle, unterstützte den Rettungsdienst bei der Verletztenversorgung und reinigte die Fahrbahn.

Bis zur Bergung der Unfallstelle konnte der Verkehr auf zwei Fahrspuren weiterlaufen.

An beiden Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden, welche sich auf mehrere 10.000 Euro summieren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ralf Hettler/lesa