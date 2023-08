Zwei Verletzte bei Unfall in Lohr

Eine 73-jährige Frau wollte mit ihrem Auto in eine Hofeinfahrt abbiegen. Hierbei beschleunigte sie offensichtlich unbeabsichtigt zu heftig und touchierte einen auf dem Gehweg vorbeilaufenden Fußgänger. Anschließend prallte die Autofahrerin frontal gegen einen neben der Hofeinfahrt stehenden Baum. Der Fußgänger wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt. DieAutofahrerin erlitt hierbei ebenfalls nur leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Lohr Meldung der Polizei

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Rieneck. Bei der Kontrolle eines Kleintransporters am Donnerstagnachmittag wurde festgestellt, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug nicht mehr gültig war. Daraufhin musste der 22-jährige Fahrer das Fahrzeug abstellen und konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Gegen ihn, wie auch den Fahrzeughalter, wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Gössenheim. Am Donnerstag in der Zeit von 11.15 bis 12 Uhr wurde an einem schwarzen Skoda der linke Außenspiegel beschädigt. Der Skoda parkte in der Hauptstraße, in Fahrtrichtung Hammelburg, am rechten Fahrbahnrand. Vermutlich wurde dessen linker Außenspiegel durch ein in Richtung Hammelburg fahrendes Fahrzeug beschädigt. Es entstand am Skoda ein geschätzter Schaden in Höhe von circa 500 Euro.

Wer hat denn Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Aus Krankenhaus entwichene Frau

Gemünden. Am Donnerstag teilten Hausbewohner eines Mehrparteienhauses in Langenprozelten um 8 Uhr mit, dass sich dort im Treppenhaus eine fremde Frau aufhält. Nachdem sich die Frau den Beamten gegenüber sehr unkooperativ zeigte, wurde sie in Gewahrsam genommen und zur Polizeidienststelle verbracht. Dort konnten die richtigen Personalien der 45-jährigen Frau ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass die Frau derzeit amtlich untergebracht ist und aus einem Bezirkskrankenhaus in Eltville am Rhein entwichen ist. Nachdem die 45-Jährige falsche Personalien angegeben hatte, erwartet sie nun eine Anzeige wegen falscher Namensangabe. Die Frau wurde schließlich wieder in das Bezirkskrankenhaus in Eltville zurückgebracht.

Meldungen der Polizei Gemünden