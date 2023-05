Zwei Unfallfluchten - Polizei Aschaffenburg sucht Zeugen

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG .Am Dienstagmorgen wurde ein silberner VW Golf in der Zeit zwischen 09:35 Uhr und 11:00 Uhr bei einer Unfallflucht an der vorderen Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug stand in dem Zeitraum geparkt in der Kittelstraße.

GOLDBACH- UNTERAFFERBACH. Am Samstag kam es zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wiesenstraße. Beschädigt wurde das Heck eines in einer Hofeinfahrt geparkten Mercedes GLC.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

