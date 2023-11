Zwei Stunden Vollsperrung nach Verkehrsunfall bei Marktheidenfeld

Rund zwei Stunden musste die A3 in Richtung Würzburg nach einem Verkehrsunfall bei Marktheidenfeld gesperrt werden.

Gegen 21 Uhr war ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Würzburg unterwegs. In Höhe des Parkplatzes Kohlsberg verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mercedes kollidierte mit der mittleren Betongleitwand, einem in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Volvo und der Außenleitplanke, bevor er zum Stehen kam.

Während der Unfallverursacher und seine Mitfahrerin mit einem Schrecken davonkamen, wurden die Insassen des Volvos, drei Männer, leicht verletzt. Sie wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Feuerwehren aus Altfeld, Oberndorf und Esselbach sicherten die Unfallstelle ab, leuchteten diese aus und reinigten die Fahrbahn.

An beiden Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden – sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere zehntausend Euro.

Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge war die Richtungsfahrbahn komplett gesperrt. Der Verkehr konnte teilweise über den Parkplatz vorbeigeleitet werden.

Ralf Hettler