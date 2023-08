Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß mit Fahrrädern in Goldbach

Gegen 14 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache an der Unterführung An der Lache zur Südspange zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin, die in Richtung Aschaffenburg unterwegs war und einem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Beide Unfallbeteiligte im Alter von 65 Jahren erlitten schwere Verletzungen und mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Einen Helm hatten die beiden Verletzten nicht getragen.

Präventionskampagne #KopfEntscheidung

Im Rahmen der Kampagne informiert die unterfränkische Polizei über die Gefahren im Straßenverkehr und gibt Tipps wie Radfahrer sicherer an das Ziel kommen. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist der Fahrradhelm, der vor schweren Verletzungen schützen kann:

Die Bayerische Polizei - #KopfEntscheidung (bayern.de)

Zur Klärung des Unfallhergangs ermittelt die Polizeiinspektion Aschaffenburg und bittet Zeugen, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Unbekannter versucht Pkw zu entwenden - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / ÖSTERREICHER KOLONIE. Ein Unbekannter hat vergeblich versucht, einen Opel zu entwenden. Nachdem dies nicht gelang, entwendete er eine CD aus dem Fahrzeug und entkam unerkannt.

Am Freitag, gegen 12:00 Uhr, wurde der schwarze Opel Corsa vom Eigentümer in der Elsässer Straße geparkt. Als er am nächsten Tag, gegen 11:00 Uhr, zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass sich offenbar ein Unbekannter im Innenraum des Fahrzeugs zu schaffen gemacht hatte. So wurde vergeblich an Kabeln manipuliert, vermutlich um das Fahrzeug zu starten. Nachdem der Versuch missglückte, nahm der gesuchte Dieb eine CD im Wert von wenigen Euro an sich und entkam unerkannt. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Zeugenaufrufe

Aschaffenburg-Damm. In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagabend, hat ein Unbekannter einen E-Scooter entwendet, der mit einem Schloss an einem Fahrradständer am Dämmer Tor abgestellt war.

?Kleinostheim. In der Hanauer Straße hat ein Unbekannter das Fallrohr eines Wohnhauses vermutlich durch einen Tritt oder einen Schlag beschädigt. Die Sachbeschädigung hat sich in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 12.30 Uhr, ereignet.

?Aschaffenburg-Schweinheim. In der Zeit von Samstag, 23.30 Uhr, bis Sonntag, 10.30 Uhr, hat ein Unbekannter den Außenspiegel eines geparkten Citroën in der Böhmerwaldstraße abgetreten.

?Aschaffenburg-Obernau. Am Sonntag, gegen 1.20(Uhr, hat ein bislang Unbekannter in der Orffstraße einen Baum angesägt und sich anschließend entfernt. Die Feuerwehr musste den Baum komplett absägen, um ein Umstürzen zu verhindern.

?Aschaffenburg-Damm. Ein Unbekannter hat die Glasscheibe einer Schneiderei in der Langen Straße eingeschlagen und entkam anschließend unerkannt. Die Tat hat sich zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntag, 11 Uhr, ereignet.

?Aschaffenburg. Ein bislang Unbekannter hat die Gangschaltung eines Fahrrades der Marke Pegasus beschädigt. Das Fahrrad war am Freitag, zwischen 23 bis 24 Uhr, an einem Fahrradständer im Bereich der Ludwigstraße Ecke Frohsinnstraße abgestellt.

?Großostheim. Ein Unbekannter hat die Scheibe einer Haltestelle in der Aschaffenburger Straße mit einer Bierflasche eingeworfen. Der Schaden wurde am Samstag gegen 9.15 Uhr bemerkt.

