Zwei Leichtverletzte nach Scheunenbrand in Lohr

Durch den Brand wurde der Dachstuhl der Scheune/Lagerhalle stark beschädigt. Der Sachschaden dürfte ca. 50000 Euro betragen. Bei dem Versuch, landwirtschaftliches Gerät aus der Halle zu schaffen, verletzte sich eine Person leicht am Kopf. Eine weitere Person wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung durch das BRK behandelt.

Die Feuerwehren, sowie das BRK, waren mit insgesamt 127 Einsatzkräften vor Ort und hatten das Feuer schnell im Griff.

Pkw in Lohr beschädigt

Lohr a. Main: In der Zeit von 19.08.2023, 12.00 Uhr bis 20.08.2023, 16.00 Uhr, wurde ein im Hirschweg geparkter grauer Seat Leon Cupra von unbekanntem Täter beschädigt. Hierbei wurde die komplette rechte Fahrzeugseite verkratzt.

Der Sachschaden beträgt ca. 1000,00 Euro.

Die Polizei Lohr a. Main bittet hierbei um Hinweise unter Tel. 09352/87410 oder per Email pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de.

Meldungen der polizeiinspektion Lohr

LKW beschädigt Sprinter in Marktheidenfeld beim Rückwärtsfahren

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Montagfrüh, gegen 0:30 Uhr, kam es auf der Georg-Mayer-Straße zu einem Zusammenstoß von einem LKW und einem Kleintransporter.

Der 49-Jährige LKW-Fahrer fuhr mit seinem Anhänger rückwärts auf den Kleintransporter auf. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.An dem Kleintransporter wurde die Fahrzeugfront erheblich beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf circa 10.200 Euro geschätzt.

Meldung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld

Unfall mit Quad in Gemünden - Fahrer schwer verletzt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann die Hafenstraße in Richtung Festivalgelände. Hierbei beschleunigte er stark und verlor kurz die Kontrolle über das Quad. Dieses schaukelte sich auf und stürzte letztendlich auf die linke Fahrzeugseite. Danach schlitterte das Quad noch einige Meter über den Asphalt. Durch Zeugen konnte das Gefährt aufgerichtet und dem Fahrer aus dem Fahrzeug geholfen werden. Der 24-jährige erlitt eine Verletzung am Arm und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Quad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten sich drogentypische Ausfallerscheinungen heraus. Der junge Mann räumte ein, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Außerdem besaß er keine Fahrerlaubnis.

Den Quadfahrer erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr - infolge anderer berauschender Mittel und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Auto in Gemünden angefahren und geflüchtet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmittag wurde ein im „Neuen Weg“ geparkter Pkw Skoda angefahren und der Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 250,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Von Motorrad gefallen - Frau in Gemünden leicht verletzt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagabend gegen 21:20 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Motorrad Kawasaki die Wernfelder Straße stadteinwärts. Aufgrund eines Schaltfehlers „stieg“ auf Höhe der dortigen Tankstelle kurz das Vorderrad des Motorrades hoch. Hierbei stürzte seine 25-jährige Sozia-Fahrerin vom Krad und zog sich Schürfwunden zu. Sie begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Am Motorrad entstand kein Sachschaden.

Geparktes Auto beschädigt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Samstag auf Sonntag parkte ein 20-jähriger Autofahrer seinen Pkw Audi A3 auf einem Parkplatz in der Duivenallee, direkt am ESV-Sportheim. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug stellte er fest, dass die Windschutzscheibe gesprungen und sich in der Motorhaube zwei kleine Dellen und leichte Kratzer befanden. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Geparktes Auto touchiert

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen blieb ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an einem in der Homburgstraße geparkten Pkw hängen. Hierbei entstand ein leichter Streifschaden auf der Fahrerseite. Der Sachschaden wird auf ca. 200,- Euro beziffert. Aufgrund der Spurenlage könnte der Schaden eventuell durch ein landwirtschaftliches Fahrzeug verursacht worden sein.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Unfall beim Einparken in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag gegen 11:45 Uhr touchierte eine 34-jährige Seat-Fahrerin beim Einparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Würzburger Straße einen geparkten Pkw Skoda. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.500,- Euro.

Polizeiliche Bilanz zur „Tanzinsel 2023“

Am vergangenen Samstag, 19.08.2023 fand das 10-jährige Jubiläum der Tanzinsel in Gemünden statt. Nach Aussage des Veranstalters befanden sich knapp 9500 Besucher am ausverkauften Festivalgelände. Weltweit bekannte Star-DJ´s versorgten bei sommerlich-heißen Temperaturen die Festivalbesucher.

Polizeiliches Fazit: Trotz der großen Menge an Festivalbesuchern kam es zu keinen nennenswerten Vorfällen. 3 Festivalbesucher gerieten in der Warteschlagen zu einem Getränkestand in Streit, der noch vor Ort durch die Polizei und die Security geschlichtet werden konnte.

Eine junge Dame, die medizinisch behandlungsbedürftig war, musste durch die Polizei in ein Krankenhaus überstellt werden. Nach kurzer Behandlung konnte sie das Krankenhaus allerdings wieder verlassen.

Im Rahmen von durchgeführten Personenkontrollen, konnten geringe Mengen Betäubungsmittel festgestellt werden; zudem konnten mehrere Fundsachen (Geldbörsen, Ausweise) wieder an die Besitzer übergeben werden.

Meldungen der Polizeistation Gemünden

Pkw in Retzbach aufgebrochen

Retzbach, Lkr. Main-Spessart: Am Sonntag um 16:35 Uhr hatte ein 76-Jähriger seinen Pkw der Marke BMW unterhalb der Mainbrücke bei Retzbach abgestellt, um einen Spaziergang zu unternehmen. Als dieser wieder auf dem Rückweg zu seinem Fahrzeug war, konnte er zwei männliche Personen erkennen, die sich von seinem BMW entfernten. Vor Ort musste der 76-Jährige feststellen, dass eine Scheibe seines Pkws eingeschlagen und zwei Geldbeutel sowie ein Handy entwendet wurden. Der 76-Jährige nahm die Verfolgung der beiden Personen auf und konnte diese vorerst auch im Bereich der dortigen Bahngleise einholen. Die beiden Personen stritten jegliche Tatbeteiligung ab und der 76-Jährige ging deren Weg zurück. Hierbei fand er einen der Geldbeutel - jedoch ohne Bargeld - wieder. Die beiden Personen waren daraufhin verschwunden. Diese können als Südländer, dünne Statur und 160 bis 180cm groß beschrieben werden. Der Größere hatte seine dunklen Haare zu einem Zopf gebunden. Dem 76-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Polizeibeamte in Retzbach beleidigt

Retzbach, Lkr. Main-Spessart: Am Sonntag um 17:50 Uhr - im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme zu einem Pkw-Aufbruch - wurden durch Polizeibeamte Zeugen im Bereich der Brückenstraße in Retzbach vernommen. Zu dieser Zeit befuhr ein jugendlicher Radfahrer mit dem Handy in der Hand an den eingesetzten Beamten vorbei, filmte und beleidigte diese unter anderem als Hurensöhne.

Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung des Radfahrers auf, welche vorerst über den Radweg von Retzbach in Richtung Thüngersheim verlief. Trotz mehrfacher Aufforderung mittels Außenlautsprechers hielt dieser nicht an. Auf Höhe der Parkplätze an der Bundesstraße sprang der 17-Jährige von seinem Fahrrad ab, rannte über die Bundesstraße sowie die angrenzenden Bahngleise. Im Weiteren warf er seinen Rucksack weg und setzte seine Flucht fort, indem er durch den Main auf die Zellinger Seite schwamm.

Soweit ist diesem die Flucht zwar geglückt, jedoch konnte im zurückgelassenen Rucksack der Personalausweis sowie weitere persönliche Gegenstände aufgefunden werden, so dass die Ermittlungen zu besagtem 17-Jährigen führten. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem unberechtigten Überschreiten von Bahngleisen und der verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt eingeleitet.

Schrauben von „Vater-Unser-Kreuz“ in Karlstadt gestohlen

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Im Laufe der zurückliegenden Woche wurden durch einen unbekannten Täter an einem sog. „Vater-Unser-Kreuz“ eines Vereinsgebäudes am Kirchplatz in Karlstadt insgesamt 12 Edelstahlschrauben herausgeschraubt und entwendet. Der Beuteschaden beträgt 60 Euro.

Leitpfosten in Karlburg beschädigt

Karlburg, Lkr. Main-Spessart: Durch unbekannte Täter wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag insgesamt drei Leitpfosten am Kreisverkehr in Karlburg derart mutwillig beschädigt, dass diese neu instand gesetzt werden müssen. Zudem wurde ein Kanaldeckel im Straßenablauf herausgehoben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Hinweise zum Pkw-Aufbruch, dem Schraubendiebstahl sowie der Sachbeschädigung werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt