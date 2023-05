Zwei Kontrollen in Erlenbach, zweimal kein Führerschein

Die beiden jungen Männer gerieten am Samstag gegen 21.15 Uhr "Am Viktoriaheim" ins Visier der Streife der Polizeiinspektion Obernburg. Bei der Kontrolle des 20-Jährigen, der mit einem Kleinkraftrad der Marke Sym unterwegs war, fiel direkt auf, dass an diesem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht war. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der 16-Jährige, der mit einem Kleinkraftrad der Marke Yamaha unterwegs war, räumte auf Nachfrage ein, dass er sein Fahrzeug technisch manipuliert hat. Hierdurch erreiche dieses eine nicht zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Das Kleinkraftrad wurde noch vor Ort sichergestellt.

Gegen die beiden Männer wird nun auf Grund eines Vergehens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zudem müssen sie sich wegen dem abgelaufenen Kennzeichen (20-Jähriger) und den technischen Veränderungen (16-Jähriger) verantworten.

OBERNBURG. Am Freitag, zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr, wurde auf einem Supermarktparkplatz "Im Weidig" ein geparkter Kia beschädigt.

NIEDERNBERG. Zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 16.45 Uhr, wurde ein in der "Hintermauer" geparkter Passat angefahren.

ESCHAU- HOBBACH. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, wurde ein in der Theodor-Herrmann-Straße geparkter VW angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken