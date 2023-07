Zwei Fahrzeuge in Würzburg zerkratzt

HEUCHELHOF/ZELLERAU. In der Zeit von, Freitag 16:00 Uhr bis Samstag 11:00 Uhr, wurde auch in der Benzstraße ein schwarzer Ford beschädigt. Hier wurde die linke Fahrzeugseite von einem bislang unbekannten Täter zerkratzt. Auch hier wird der Sachschaden auf circa 500 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu den Tätern im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457- 2230 in Verbindung zu setzen.

Zeugensuche nach Unfallflucht in Würzburg

WÜRZBURG/INNENSTADT. Ein in der Marcusstraße ordnungsgemäß geparkter Pkw der Marke VW, wurde in der Zeit von, Freitag 19:15 Uhr bis Samstag 11:15 Uhr, beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter verursachte einen Verkehrsunfall, wodurch an dem geparkten Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstand. Die Heckstoßstange wurde an der linken Seite beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Eine weitere Unfallflucht im Innenstadtbereich ereignete sich am Donnerstagvormittag. Auch hier kam der Unfallverursacher seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrzeughalter des beschädigten Fahrzeuges, stellte seinen Pkw der Marke BMW, gegen 10:00 Uhr, in der Kohlenhofstraße ab. Als er, gegen 11:10 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stelle er einen Schaden an der rechten Front fest.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt