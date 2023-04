Zwei Fahrzeugbrände an A3 am Samstagmorgen

An der A3 brennt ein Van aus.

Lkw-Brand an der A3 bei Marktheidenfeld.

Komplett ausgebrannt ist ein Lkw-Auflieger am frühen Samstagmorgen auf der A3 bei Marktheidenfeld. Kurz nach 5.15 Uhr wurde der Fahrer eines Sattelzugs auf der A3 in Richtung Würzburg kurz vor dem Parkplatz Kohlsberg Süd auf Rauch im Bereich eines Aufliegers aufmerksam. Er steuerte den Parkplatz an und konnte seine Maschine noch abkoppeln, bevor der Brand auf den kompletten Auflieger übergriff.

Als die Feuerwehren aus Weibersbrunn, Marktheidenfeld und Waldaschaff eintrafen, brannte der Anhänger bereits lichterloh. Schnell brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.

Aufwändiger gestalteten sich die Nachlöscharbeiten. Hierzu musste die Ladung, bestehend aus Bananen, abgeladen werden, um an die letzten Glutnester heranzukommen. Vorsorglich stand ein Rettungswagen bereit, wurde jedoch nicht benötigt. Es wurde niemand verletzt.

Während der Löscharbeiten war der Parkplatz komplett gesperrt. Während der anschließenden Bergungsarbeiten, die sich laut Mitteilung der Feuerwehr bis etwa 9 Uhr hinzogen, konnte ein Teil des Parkplatzes wieder freigegeben werden.

Dem Einsatzleiter Michael Edelmann (Kommandant der Feuerwehr Weibersbrunn) standen laut Mitteilung der Feuerwehr 55 Einsatzkräfte und 13 Fahrzeuge der Feuerwehren aus Weibersbrunn, Waldaschaff und Marktheidenfeld zur Verfügung. Seitens der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg stand Kreisbrandinspektor Otto Hoffmann dem Einsatzleiter zur Seite.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine fünfstellige Summe. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und geht als Brandursache von einem technischen Problem im Bereich der Achsen aus.

Feuer auf Rastanlage Rohrbunn Süd

Ebenfalls lichterloh im Flammen stand ein Kleintransporter wenig später auf der Rastanlage Rohrbunn Süd an der A3 in Fahrtrichtung Würzburg.

Gegen 7.45 Uhr bemerkte der Fahrer des Mercedes-Transporters im Bereich der Tankstelle Rohrbrunn Rauch aus seinem Fahrzeug. Er fuhr noch auf den Parkplatz. Dort hängte er den Anhänger ab und konnte mit seiner Mitfahrerin noch Teile der Ladung sichern, bevor dieser komplett in Flammen aufging. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten nur noch ein ausgebranntes Gerippe ablöschen.

Der Fahrer und seine Begleiterin wurden noch von Rettungskräften durchgecheckt. Sie musste aber nicht weiter behandelt werden.

Wie die Kreisbrandinspektion mitteilt, kam es auf der Rastanlage Rohbrunn Süd zeitgleich an einem Bus zu einer Rauchentwicklung, die sich aber als geplatzter Kühlerschlauch herausstellte. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht nötig. Unter Michael Edelmann (Kommandant der Feuerwehr Weibersbrunn) waren demnach rund 40 Einsatzkräfte und zehn Fahrzeuge der Feuerwehren aus Weibersbrunn, Waldaschaff, Dammbach und Großostheim im Einsatz. Kreisbrandinspektor Otto Hofmann war ebenfalls an der Einsatzstelle. Aufgrund des hohen Materialeinsatzes bei den beiden Bränden wurde das Atemschutzzentrum Goldbach alarmiert und in Bereitschaft versetzt.

Als Ursache nimmt die Polizei auch hier einen technischen Defekt an. Während der Löscharbeiten war die Raststätte teilweise gesperrt. Zur Schadenshöhe lagen am Samstagmorgen noch keine Informationen vor. Der Einsatz war gegen 9 Uhr beendet.

Ralf Hettler/Kreisbrandinspektionen/mapi