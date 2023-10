Zwei Einbrüche am Montagabend in Großostheim

In der Odertalstraße drang der Täter in der Zeit von 17:50 bis 19:00 Uhr über ein Fenster in das Einfamilienhaus ein. Ob der Unbekannte tatsächlich etwas erbeutet hat ist derzeit noch unklar. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Ebenfalls am Montag ist ein Einbrecher in der Zeit von 07:00 bis 20:15 Uhr in ein Haus in der Roseggerstraße im Ortsteil Wenigumstadt in ein Haus gewaltsam eingedrungen. Auch dort scheint sich der Täte ohne Beute aus dem Staub gemacht zu haben. Der Schaden an der Terrassentür dürfte sich auf rund 200 Euro belaufen.

In beiden Fällen sucht die Kripo Aschaffenburg nach Zeugen, die im Laufe des Montags verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Beinaheunfall mit Fußgänger führt zur Auseinandersetzung in Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Montagnachmittag übersah ein Pkw-Fahrer beim Linksabbiegen einen querenden Jogger. Der Mann trat anschließend aus Wut gegen das Fahrzeug. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt.

Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer die Lautenschlägerstraße. Als er links in die Mediciusstraße einbiegen wollte, übersah er einen querenden Jogger. Es wäre beinahe zu einem Unfall gekommen. Der 39-jährige Jogger trat daraufhin aus Wut gegen den Pkw.

Der Pkw-Fahrer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren und der Jogger in einem Strafverfahren verantworten.

Zeugenaufrufe

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Erneut ist vor dem Bahnhof Kahl ein Fahrrad entwendet worden. Im Laufe des Sonntags stahl ein Unbekannter ein grünes Damenfahrrad der Marke Schaub, das mit einem Kettenschloss an den Fahrradständern abgeschlossen war.

KARLSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Dem Spurenbild nach ist vermutlich ein Lastwagen am Montag an einem geparkten Smart Cabrio in der Auwanne hängen geblieben. Durch den Zusammenstoß wurde die komplette linke Seite erheblich beschädigt und das Fahrzeug auf den Gehweg geschoben. Der Unfall muss sich in der Zeit von 15:30 bis 16:00 Uhr ereignet haben.

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Laudenbacher Straße ist am Montag zwischen 10:25 und 11:15 Uhr ein weißer Mercedes CLA angefahren und im Bereich des Hecks beschädigt worden.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag zwischen 12:00 und 13:00 Uhr offensichtlich vorsätzlich die Motorhaube eines grauen Suzuki Vitara beschädigt. Der Pkw war auf dem Parkplatz des TOOM-Marktes in der Daimlerstraße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken