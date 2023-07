Zwei Brandmeldungen innerhalb einer Stunde in Kleinostheim

Kurz vor 17 Uhr löste zuerst die automatische Brandmeldeanlage eines Kleinostheimer Industriebetriebs aus.

Die Integrierte Leitstelle Bayer. Untermain schickte einen Löschzug, bestehend aus einem Einsatzleitfahrzeug, einem Löschgruppenfahrzeug und der Drehleiter der Kleinostheimer Feuerwehr und einem weiteren Löschgruppenfahrzeug der Karlsteiner Feuerwehr, zu dem Betrieb. Dort hatte in einem Raum eine Gaslöschanlage ohne feststellbaren Grund ausgelöst. Der Raum wurde von der Feuerwehr ausreichend belüftet und löschgasfrei in einem sicheren Zustand dem Betrieb übergeben. Der Betrieb kümmerte sich im Anschluss um die Instandsetzung der ausgelösten Gaslöschanlage.

Noch während des laufenden Einsatzes im Gewerbegebiet wurden beide Feuerwehren zu einem in einer Wohnung ausgelösten Rauchwarnmelder in die Kleinostheimer Josef-Hepp-Straße alarmiert. Ein Anrufer meldete über Notruf der Leitstelle, dass zu dem hörbaren Alarmton aus der Wohnung auch noch leichter Rauchaustritt aus einem offenen Wohnungsfenster zu erkennen wäre.

Mit dem beim ersten Einsatz nicht mehr benötigten Löschgruppenfahrzeug aus Karlstein und der ebenfalls freien Drehleiter aus Kleinostheim konnten die Feuerwehrleute nach ihrem Eintreffen eine Person aus der verrauchten Wohnung retten und dem Rettungsdienst übergeben. Der Kleinbrand in der Wohnung konnte schnell abgelöscht und die Wohnung vollständig entraucht werden.

Die Einsatzleitung oblag dem Kommandanten Thomas Apler aus Kleinostheim, welcher auf vier Feuerwehrfahrzeuge und insgesamt 24 Einsatzkräfte zurückgreifen konnte. Unterstützt wurde dieser vom Kreisbrandmeister Markus Rohmann. Außerdem waren die Polizei und der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen zur Absicherung der Einsatzkräfte sowie zur Sichtung und Versorgung der aus der Wohnung geretteten Person am Einsatz beteiligt.

Brand in einem Karlsteiner Gewerbebetrieb

Am 13.07.2023 gegen 19.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Karlstein in das Industriegebiet Zeche Gustav im Karlsteiner Ortsteil Großwelzheim alarmiert. In einem dortigen Gewerbebetrieb brannten auf einem Lagerplatz im Freien neben den Betriebsgebäuden drei Paletten mit Akkus. Das Feuer konnte schnell durch einen Einsatztrupp unter Atemschutz mit einem C-Strahlrohr abgelöscht werden, jedoch konnten die Reaktionen in den Batterien damit nicht abschließend beendet werden.

Daher wurde der Abrollbehälter "Wanne" in Stellung gebracht und mit Wasser für eine Kühlung teilgefüllt. Hier wurden die vom Brand betroffenen Akkus hinein verbracht um eine dauerhafte Kühlung und somit ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Beim Einbringen in die Wanne zeigte sich dieses Vorgehen als richtig und notwendig, da bei vereinzelten Akkus immer wieder Funken sprühten.

Dem Einsatzleiter Andreas Emge (Kommandant der FF Karlstein) standen 25 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen zur Verfügung. Kreisbrandmeister Thorsten Frank war ebenfalls an der Einsatzstelle.

Meldungen der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg