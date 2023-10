Zwei Autos nach Unfall nahe Goldbach nur noch Schrott

Kurz nach 16.30 Uhr wollte ein 34 Jahre alter BMW-Fahrer mit seinem 5er-BMW von Goldbach kommend nach links auf die Autobahn in Richtung Würzburg abbiegen. Zeitgleich hatte auch ein gleichaltrigen Autofahrer mit seinem 1er-BMW grünes Licht an der Ampelanlage. Der Fahrer des 5er-BMW missachtete die Vorfahrt des anderen Verkehrsteilnehmers. Der Fahrer des 1er-BMW versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Der 1er-BMW krachte in das Heck des 5er-BMW.

Durch die Wucht des Anstoßes drehte sich der 5er-BMW und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Beide Insassen blieben unverletzt. Sie wurden von der Besatzung des Rettungsdienstes untersucht, mussten aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden, welche sich auf mehrere zehntausend Euro summieren. Die Autos wurden abgeschleppt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Goldbach sicherten die Unfallstelle ab, reinigten die Fahrbahn und regelten den Verkehr. Die B26 in Richtung Goldbach musste rund eine Stunde lang komplett gesperrt werden.

Ralf Hettler