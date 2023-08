Zwei Autos nach Unfall bei Wörth nur noch Schrott

Kurz nach 14.30 Uhr wollte ein 61-jähriger Seat-Fahrer zwischen Wört und Seckmauern von einem Feldweg auf die Staatsstraße 3259 in Richtung Wörth auffahren. Dabei übersah er vermutlich eine vorfahrtsberechtigte Dacia-Fahrerin, die von Wörth in Richtung Seckmauern unterwegs war. Die 56-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte in die Seite des Seat.

Bei dem Zusammenstoß zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Ein zufällig hinzugekommener Arzt kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um sie. Nach einer Erstversorgung wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Wörth sicherte die Unfallstelle ab, regelte den Verkehr und reinigte die Straße. An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden, die sich auf über 10.000 Euro summieren. Sie mussten abgeschleppt werden.

