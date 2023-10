Zwei Audis gestohlen: Kripo bittet um Hinweise

In der Zeit zwischen Freitag, 22.30 Uhr und Samstag, 7 Uhr, gelang es den Kriminellen, von einem Grundstück im Maintaler Bücherweg (20er-Hausnummern) einen weißen Q7 mit HU-Kennzeichen zu stehlen. Wie sich die Diebe des Wagens bemächtigen und diesen starteten, ist noch unklar. Auch in der Straße "In den Tannen" in Hanau-Wolfgang hatten es Langfinger auf einen Audi abgesehen - in dem Fall auf einen schwarzen A6, der auf einem dortigen Schul-Parkplatz abgestellt war und ebenfalls eine Hanauer Zulassung hatte. Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats 22 prüfen nun, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht. Die Ermittler schließen nicht aus, dass sich die Unbekannten bei der Tat in Hanau möglicherweise mit einem sogenannten Funkwellen-Verlängerer Zugang zu dem Wagen mit Keyless-Go-System verschafft haben. Anhand dieser Technik gelingt es den Tätern, die Reichweite des Originalschlüssels zu verlängern und dem Fahrzeug damit zu suggerieren, dass der Schlüssel in der Nähe ist.

Die Kriminalpolizei rät daher zu geeigneten Präventionsmaßnahmen:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab

- Versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z.B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen.

- Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Tür wirklich geschlossen ist.

- Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Taschen (bspw. Aktenkoffer, Rucksäcke) in Ihrer unmittelbaren Nähe. Professionelle Autodiebe führen darin Funkwellenverstärker mit, um die Funkwelle ihres Keyless-Go-Schlüssel bis zu ihrem Fahrzeug zu senden.

-Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Angepasster Dienstbetrieb der Polizeistation Hanau I

Hanau. Notwendige Bauarbeiten in der Liegenschaft der Polizei "Am Freiheitsplatz" am letzten Oktober-Wochenende haben zur Folge, dass der Dienstbetrieb der Polizeistation Hanau I im Zeitraum von Freitag, 27. Oktober, 17 Uhr bis voraussichtlich Montag, 30. Oktober, 7 Uhr, angepasst werden muss. Da ein Arbeiten im Gebäude während der Baumaßnahmen nicht möglich ist, wird der Wachdienst in diesem Zeitraum in die Räumlichkeiten der Polizeistation Hanau II (Cranachstraße) verlagert. Obwohl eine Polizeistreife rund um die Uhr vor Ort ist und die Möglichkeit eines persönlichen Kontakts besteht, werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich für Vorsprachen oder Anzeigenerstattungen zur Wache in die Cranachstraße zu begeben. Keinerlei Auswirkungen haben die Bauarbeiten auf den Streifendienst, denn die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Hanau I sind regulär im Stadtgebiet für die Sicherheit aller unterwegs. Auch der Polizeinotruf und das Telefonnetz sind davon nicht betroffen:

Die Ordnungshüter sind weiterhin über die 110 oder die Amtsleitung 06181 100-120 erreichbar.

Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Seligenstadt. Die Ordnungshüter in Seligenstadt suchen einen flüchtigen Unfallverursacher, welcher auf einem Parkplatz in der Wallstraße (Höhe der 30er-Hausnummern) in der Nacht zu Samstag einen dort geparkten dunkelgrauen Seat

Ibiza beschädigt hat. Die Fahrzeughalterin stellte ihr Auto, mit Offenbacher Kennzeichen, am Abend des 06.10.2023, gegen 20 Uhr, auf dem Parkplatz ab. Offensichtlich touchierte der unbekannte Verkehrsteilnehmer das Fahrzeugheck des

abgestellten Seat beim Hinausfahren aus der nebenangelegenen Parklücke und verursachte einen Schaden von etwa 400 Euro.

Aufmerksame Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06182 8930-0 bei der Polizei in Seligenstadt zu

melden.

Zeuge stoppt Ladendieb

Dieburg. Am Samstagnachmittag (21.10.) ereignete sich gegen 15.45 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Waldstraße ein Vorfall, bei dem ein 29-jähriger Tatverdächtiger geringwertige Waren entwenden wollte. Eine anwesende Person bemerkte die Wegnahme der Waren, woraufhin er den Tatverdächtigen ergriff und an der Flucht hinderte. Dieser versuchte sich daraufhin gewaltsam loszureißen. Der Zeuge wurde dadurch leicht am Finger verletzt. Durch das entschlossene Handeln des Zeugen konnte der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Das Kommissariat 41 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls aufgenommen.

Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegengenommen.

Dieburg : In Firma eingebrochen / Zeugen gesucht

Dieburg. Bislang unbekannte Kriminelle verschafften sich im Zeitraum von Samstag (21.10.) bis Sonntag (22.10.) gewaltsamen Zutritt in eine Firma in der Darmstädter Straße und durchwühlten dort mehrere Büros. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließen die Unbekannten die Firma ohne Beute gemacht zu haben. Am Gebäude entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder mögliche Tatverdächtige geben können. Sie werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat K21-22 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Tel.: 06151 / 969-0)

Kriminelle suchen Baustelle heim

Erbach. Auf mehrere Baumaschinen hatten es Kriminelle über das vergangene Wochenende (20.-23.10.) in der Brückenstraße abgesehen. Dort suchten sie eine Baustelle heim und entwendeten die dort aufbewahrten Maschinen. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei in Erbach (Kommissariat 21/22)haben ein Verfahren eingeleitet und schätzen den Gesamtschaden auf mehrere

tausend Euro. In diesem Zusammenhang hoffen die Beamten auf Rückmeldungen möglicher Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachten konnten.

Unter der Rufnummer 06062/9530 werden alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.