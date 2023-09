Zusammenstoß zwischen Auto und Roller in Miltenberg - Rollerfahrer flüchtet

Gegen kurz nach 16:00 Uhr ist es in der Laurentiusstraße zu dem Unfall zwischen einem orangenen Seat Ateca und einem noch unbekannten Fahrer eines Rollers mit Versicherungskennzeichen gekommen. Die 27-jährige Seat-Fahrerin hatte dem Sachstand nach in Fahrtrichtung Kleinheubach aufgrund von Gegenverkehr warten müssen. Beim Wiederanfahren sei sie von einem mit zwei Personen besetzten Kleinkraftrad überholt worden. Hierbei soll es zu einem leichten Zusammenstoß gekommen sein, der einen Sachschaden an der linken Fahrzeugseite des Seats zur Folge hatte.

Nach einer kurzen Kontaktaufnahme zwischen der Autofahrerin und dem Rollerfahrer, sei der Mann mit seiner Mitfahrerin auf dem Kleinkraftrad davongefahren, ohne seine Personalien anzugeben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und hofft auf Zeugenhinweise, die das Unfallgeschehen möglicherweise beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Zeugenaufrufe

MILTENBERG. Am Mittwoch ist ein unbekannter Pkw gegen eine Hauswand in der Brückenstraße im Bereich der 10er Hausnummern gefahren und hat diese beschädigt zurückgelassen. Der Unfall muss sich zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr ereignet haben.

MILTENBERG. Am Donnerstag ist es zwischen 15:50 Uhr und 16:10 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem ALDI-Parkplatz in der Bischoffstraße gekommen. Ein dort geparkter weißer Toyota Aygo wurde von einem unbekannten Fahrzeug am Heck angefahren.

