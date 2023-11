Zu schnell auf A3 bei Bessenbach: Frau verletzt, Autobahn komplett gesperrt

Nicht an die nasse Fahrbahn angepasste Geschwindigkeit führte dem Ermittlungsstand nach dazu, dass ein 30-Jähriger gegen 02:40 Uhr die Kontrolle über seinen BMW verlor. Dabei touchierte er das Heck eines ebenfalls in Richtung Frankfurt fahrenden Opel Corsa. Beide Fahrzeuge schleuderten über alle drei Fahrstreifen und schlugen in die rechte Betonleitwand ein. Die 22-jährige Fahrerin des Opel erlitt dabei leichtere Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An dem BMW entstand wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Schaden an dem Opel beläuft sich auf ca. 7.000 Euro. Die Feuerwehren Bessenbach und Waldaschaff waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die Autobahn in Richtung Frankfurt vollständig gesperrt werden.

Fahrradfahrer mit bunter Auswahl an Betäubungsmitteln und Medikamenten

ASCHAFFENBURG / DAMM. Eine bunte Auswahl an Betäubungsmitteln und Medikamenten konnten Beamte der Polizei Aschaffenburg bei einem 27-Jährigen in der Nacht von Freitag auf Samstag sicherstellen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen verschiedenster Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

In der Inselstraße geriet der 27-Jährige gegen 02:30 Uhr in den Fokus einer Streife der Polizei. Der junge Mann versuchte noch, auf seinem Fahrrad zu entkommen, konnte jedoch von einem sprintstarken Beamten eingeholt und gestoppt werden. Er reagierte sofort ausgesprochen aggressiv und schrie. Bei der Durchsuchung der Person und seines Rucksackes stellten die Ordnungshüter Kokain, Marihuana, Haschisch, Psilocybin-Pilze sowie die Medikamente Subutex, Poladdict, Medikinet und Oxycodon sicher.

VW Arteon kracht in Betonwand - Fahrer kam vorsorglich in ein Krankenhaus

ASCHAFFENBURG. Aus bislang unbekannten Gründen verlor ein 54-Jähriger am Freitagnachmittag die Kontrolle über seinen VW Arteon und krachte in die Betonwand einer Unterführung. Der Fahrer erlitt leichtere Verletzung und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Der 54-Jährige befuhr gegen 16:30 Uhr die Auffahrt vom Dr.-Willi-Reiland-Ring in Richtung Schönbornstraße. Im Auffahrtsbereich lenkte er aus bislang unbekannten Gründen zu stark nach rechts, überfuhr den erhöhten Bordstein und stieß mit der rechten Front seines VW gegen die Betonwand einer Unterführung. Durch den Unfall brach die Vorderachse, sodass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird sich auf rund 10.000 Euro belaufen. Da der Fahrer nach dem Unfall über Schmerzen klagte, kam er nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur Abklärung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die Auffahrt für rund 45 Minuten vollständig gesperrt werden.

Sieben Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

Am Freitag und Samstag stellte die Polizei am Untermain bei sieben Verkehrsteilnehmer fest, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen.

ASCHAFFENBURG. Vermutlich unter Drogeneinfluss stellte sich am Samstagvormittag ein 18-Jähriger auf seinen E-Scooter. Bei einer Kontrolle gegen 11:35 Uhr in der Würzburger Straße stellten Beamte der Aschaffenburger Polizei drogentypische Auffälligkeiten fest und stellten eine geringe Menge Haschisch sicher. Nach einer Blutentnahme konnte der junge Mann wieder entlassen werden.

ASCHAFFENBURG. Auf eine mit rund einem Promille erheblich alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin traf gegen 02:30 Uhr eine Streife der Polizei Aschaffenburg in der Wembachstraße. Auf die Frau kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu, das mindestens ein Bußgeld von 500 Euro und ein vierwöchiges Fahrverbot nach sich zieht.

Nur eine halbe Stunde später hielt die Polizei Aschaffenburg in der Wembachstraße den nächsten alkoholisierten E-Scooter-Fahrer an. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf der Dienststelle zeigte eine Alkoholisierung von 0,8 Promille an. Auf den 42-Jährigen kommt somit auch ein Bußgeldverfahren zu.

ESCHAU, LKR. MILTENBERG. Eine Streife der Polizei Obernburg stellte am Samstagabend im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 59-jährigen VW-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein gegen 19:20 Uhr vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab knapp 1,3 Promille und zog somit eine Blutentnahme und die sofortige Sicherstellung des Führerscheins nach sich.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Mit rund 0,54 Promille setzte sich am Freitagvormittag ein 61-Jähriger hinter das Steuer seines Autos. Bei einer Kontrolle in Elsenfeld blieb den Beamten der Polizei Obernburg der Alkoholgeruch nicht verborgen. Für den Mann war damit die Fahrt beendet. Neben einem Bußgeld von mindestens 500 Euro erwartet ihn ein Fahrverbot von vier Wochen.

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit hat am Freitagvormittag ein 39-Jähriger die Kontrolle über seinen BMW verloren. An der Anschlussstelle Waldaschaff fuhr er auf die A3 auf, kam kurz danach ins Schleudern und prallte links und rechts gegen die Betonleitwand. Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte der Verkehrspolizei Hösbach bei dem 39-Jährigen eine Alkoholisierung von rund 0,7 Promille fest. Der Unfall zog eine rund 30-minütige Vollsperrung der Autobahn in Richtung Frankfurt nach sich.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Nach dem Konsum von mehr als 10 Joints und psilocybinhaltigen Pilzen fuhr ein 17-Jähriger am Freitagabend auf einem Scooter in der Erlenbacher Straße. Als er gegen 23:40 Uhr auf eine Polizeistreife traf, sprang er von dem E-Scooter und zog so die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter auf sich. Bei der Kontrolle stellten sie sehr starke BtM-Auffälligkeiten fest und ließen eine Blutentnahme durchführen. Auf den Jugendlichen kommt nun ein Strafverfahren zu.

Motorradfahrer rutscht auf Ölspur aus und kam in ein Krankenhaus

ASCHAFFENBURG. Auf einer Ölspur ist am Freitagmorgen ein 72-jähriger Motorradfahrer ausgerutscht und gestürzt. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Zweiradfahrer in ein Krankenhaus.

Der 72-Jährige befuhr gegen 09:00 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Straße "Am Funkhaus" in Richtung Kaufland. Laut Angaben des Zweiradfahrers war er auf einer Öl- oder Benzinspur ausgerutscht und gestürzt. Noch vor Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr die Betriebsstoffe abgebunden. Durch den Sturz erlitt der 72-Jährige leichtere Verletzungen am Oberschenkel und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Weitere Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG. Auf dem Parkplatz Schönbusch in der Emanuel-Joseph-von-Herigoyen-Straße ist am Samstag in der Zeit von 11:05 bis 14:45 Uhr ein weißer VW Touran angefahren worden. Der Schaden an der Heckstoßstange beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Die komplette linke Seite eines in der Beethovenstraße 1 geparkten schwarzen BMW X 5 ist in der Zeit von Freitag 21:00 Uhr auf Samstag 11:00 Uhr verkratzt worden. Der BMW war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt.

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Ein vor der Berufsschule in der Seidelstraße abgestellter E-Scooter, Xiaomi Mi, Electric Scooter 1S ist am Mittwoch in der Zeit von 08:00 bis 13:00 Uhr gestohlen worden. Selbst die Sicherung mit einem Kettenschloss konnte den Täter nicht abhalten.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Dem Sachstand nach touchierte am Freitagvormittag ein roter Pkw einen in der Hauptstraße 35 geparkten schwarzen VW Golf. Bei seiner Rückkehr stellte der Fahrer den zwischen 10:00 und 11:50 Uhr entstandenen Schaden an der vorderen rechten Stoßstange fest.

GOLDBACH, OT ERLENGRUND, LKR. ASCHAFFENBURG. Vor der Packstation auf dem Aldi Parkplatz im Erlengrund ist am Freitag in der Zeit von 08:15 bis 09:00 Uhr ein grauer 5er BMW angefahren worden. Der Schaden im Bereich der Kofferraumklappe beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

ASCHAFFENBURG / OBERNAUER KOLONIE. Einem auf dem eigenen Fahrstreifen entgegenkommenden Pkw musste am Freitagmorgen eine 55-Jährige ausweichen. Die Frau befuhr mit einem weißen Ford Transit gegen 07:30 Uhr die Wilhelminenstraße in Richtung Emilienstraße. An der Einmündung zur Klarastraße kam ein bislang unbekannter Pkw beim Rechtsabbiegen in den Gegenverkehr, sodass die 55-Jährige nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam sie mit dem Ford von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Laterne. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

KARLSTEIN AM MAIN, OT DETTINGEN AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Mitternacht bis 00:45 Uhr hat ein bislang Unbekannter ein Verkehrszeichen in der Hanauer Landstraße umgefahren. Aufgrund aufgefundener Spuren könnte ein Lastwagen den Schaden verursacht haben.

ALZENAU, OT WASSERLOS, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf bislang unbekannte Weise ist am vergangenen Montag in der Zeit von 06:30 bis 07:00 Uhr die linke Fahrertür eines ordnungsgemäß in der Cranachstraße 35 geparkten schwarzen Mercedes E 300 beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCAHFFENBURG. Auf dem Parkplatz der Firma Rossmann in der Aschaffenburger Straße ist am Freitag von 09:30 bis 12:00 Uhr ein schwarzer Seat Leon am linken Fahrzeugheck beschädigt worden.

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf dem Parkplatz des Kindergartens in der Freigerichter Straße ist am Freitag von 12:10 bis 15:10 Uhr ein weißer Ford Kuga angefahren worden. Der Schaden am vorderen linken Kotflügel beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

