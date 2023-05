Zigarettenrauch löst Brandmelderalarm in Lohr aus

Vor Ort im Brunnenwiesenweg stellten die Wehrleute um Einsatzleiter Sebastian Mademann fest, dass Zigarettenrauch den Alarm ausgelöst hatte. Der Brandmelder wurde in Ruhezustand versetzt u der Einsatz beendet.

Sichtschutzzaun in Karlstadt besprüht

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch einen bislang unbekannten Täter in der Riemenschneiderstraße in Karlstadt ein Sichtschutzzaun mit schwarzer Farbe besprüht. Der Täter hinterließ diverse Wellenlinien sowie den Buchstaben „A“ an dem Zaun. Es entstand ein Sachschade in Höhe von 500 Euro.

Retzbach, Lkr. Main-Spessart: Im Zeitraum zwischen Samstag, 14:30 Uhr bis Sonntag, 08:00 Uhr wurde ein in der Oberen Hauptstraße in Retzbach geparkter Pkw der Marke BMW durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Am BMW entstand ein Schaden an der vorderen linken Stoßstange. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter in Karlstadt unterwegs

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Sonntag um 18:30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung ein E-Scooter-Fahrer in der Hauptstraße in Karlstadt auf, welcher einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei fiel diesem aus seinem Ausweismäppchen ein Joint heraus. Weiterhin wurde durch die Beamten festgestellt, dass der 65-Jährige offensichtlich auch bereits Cannabis konsumiert hatte und dieser musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 65-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitz von Betäubungsmittel sowie ein Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Hinweise zu den Sachbeschädigungen sowie zur Unfallflucht werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

