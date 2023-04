Zeugensuche nach Handgreiflichkeiten auf Baumarkt-Parkplatz in Aschaffenburg-Scheinheim

Gegen 11.30 Uhr ist es offensichtlich zu dem Aufeinandertreffen der beiden Männer gekommen. Anlass des Streits war eine noch unklare Verkehrssituation im Bereich des Zebrastreifens am Haupteingang des Baumarkts in der Kulmbacher Straße. Ein 48-jähriger Beteiligter war zu Fuß unterwegs. Der ebenso am Streit beteiligte 43-Jährige fuhr mit seinem Pkw über den Parkplatz.

Infolge des Streits kam es offensichtlich zu Handgreiflichkeiten, bei denen der 48-Jährige leicht an der Lippe verletzte wurde.

Die hinzugerufene Streife der Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft bei der Klärung des Geschehensablaufs auch auf Hinweise von unbeteiligten Zeugen.

Hinweise nimmt Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Zeugensuche der Polizei Alzenau

ALZENAU. Am Montagmittag teilte ein aufmerksamer Zeuge um 13.10 Uhr mit, dass er ein illegal entsorgtes Sofa auf einem Feldweg an der Staatsstraße 2443, zwischen Dettingen und Hörstein, im Bereich des Abschnitts 150 festgestellt hat. Eine weitere Eingrenzung des Tatzeitraums ist bislang nicht möglich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

