Marktheidenfeld: Unbekannter klaut Spielgerät aus Schul-Gartenhaus

Des Weiteren beschädigte er einen Raffstore indem er die Führungsschiene herausriss. Es entstand ein Sachschaden im Gesamtwert von ca. 500 Euro.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zur melden, Tel. 09391/9841-0.

Unfall mit LKW - 15.000 Euro Schaden

MARKTHEIDENFELD. Offensichtlich übersehen hat ein LKW-Fahrer einen 68-jährigen Mann, der am Mittwochnachmittag die Autobahnausfahrt in Fahrtrichtung Kreuzwertheim passieren wollte. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen 14.15 Uhr fuhr ein 57-jähriger Fahrer mit seinem LKW die A3 Abfahrt in Richtung Frankfurt und wollte nach links auf die B8 in Fahrtrichtung Altfeld abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten anderen LKW-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide LKWs demoliert und mussten abgeschleppt werden. Neben der Straßenmeisterei Lohr war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort, die die ausgelaufenen Flüssigkeiten beseitigte.

Der insgesamt entstandene Blechschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Geparkten Skoda beschädigt

URSPRINGEN. Am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, stellte ein 60-jähriger Mann seinen schwarzen Skoda in Urspringen an der Kirchstraße ab. Als er am nächsten Tag, gegen 12:00 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen an beiden Türen der Fahrerseite in Form von Lackkratzern. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt.

Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der 09391/9841-0.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl in Lohr

Lohr. Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde ein Mountainbike der Marke Fuji aus einem Geräteschuppen in der Kaplan-Höfling-Straße entwendet. Das 29 Zoll große Fahrrad hat einen schwarzen Rahmen mit orangenen Streifen.

Zeugen die Hinweise zum Täter geben können werden gebeten sich bei der Polizei Lohr zu melden.

Weitere Sachbeschädigung durch Graffiti

Partenstein. Wie bereits berichtet ermittelt die Polizei Lohr a. Main hinsichtlich einer sog. Graffiti-Serie. So wurde nun auch in Partenstein in der Straße „Im See“ weitere Graffitis festgestellt, welche mit schwarzer Farbe angebracht wurden. Die Polizei bittet um Zeugen die Hinweise zum Täter geben können.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Meldungen der Polizei Lohr

Karlstadt. Eine Angestellte eines Drogeriemarktes in der Würzburger Str. in Karlstadt bemerkte am Mittwoch gegen 16 Uhr wie ein 44-jähriger Mann einen elektrischen Rasierapparat in seinen Taschen verschwinden ließ und im Anschluss das Geschäft verließ ohne diesen zu bezahlen. Der Ladendieb wurde von den Angestellten des Geschäftes aufgehalten und an die verständigte Polizei übergeben. Auf den Mann kommt wegen des Diebstahles nun eine Strafanzeige zu.

Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Duttenbrunn. Am Mittwoch kam gegen 5.55 Uhr eine 23-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße von Zellingen kommend in Richtung Duttenbrunn unterwegs war, kurz vor Duttenbrunn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich dabei und kam im Anschluss auf der Fahrbahn auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Bei dem Unfall wurde zum Glück niemand verletzt, an dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. An der Unfallstelle wurden die Polizeibeamten von jeweils 12 Helfern der Freiwilligen Feuerwehren aus Duttenbrunn und Zellingen unterstützt, welche den verunfallten Pkw bargen und die Straße räumten.

Verkehrszeichen touchiert

Arnstein. Ein 29-jähriger Autofahrer touchierte am Mittwoch gegen 5.30 Uhr in der Bayernstraße in Arnstein, auf Höhe einer Verkehrsinsel, ein dort angebrachtes Verkehrszeichen. Dabei wurde der Rohrständer des Richtungspfeiles abgeknickt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1200 Euro.

Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Aschfeld. Am Mittwoch bog gegen 16.40 Uhr ein 54-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 27, aus Richtung Gössenheim kommend, nach links in Richtung Aschfeld ab. Dabei übersah der Mann den entgegenkommenden Pkw einer 49-jährigen Fahrerin. Es kam im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro entstand.

Meldungen der Polizei Karlstadt