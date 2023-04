Zeugensuche nach Einbruch in Hanauer Schule

In der Zeit zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Sonntagabend, 18

Uhr, waren die Eindringlinge im gesamten Schulgebäude zugange und klauten eine

Geldkassette, worin sich Bargeld befand, sowie diverse Werkzeuggeräte. Durch das

Einschlagen von einer Fensterscheibe in den Büroräumlichkeiten waren die

Unbekannten zuvor in das Gebäude eingedrungen. Nachdem die Übeltäter das Objekt

durchsucht hatten, verschafften sie sich noch Zutritt zu einem angrenzenden

Wohnhaus und durchwühlten ebenso die dortigen Räumlichkeiten. Ob auch in diesem

Gebäudeteil etwas gestohlen wurde, wird noch geklärt. Zeugen, die Beobachtungen

gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte unter

der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau.

Ungekühlte Lebensmittel transportiert - Bundesstraße 43a / Hanau

Am Mittwochnachmittag kontrollierte eine zivile Streifenbesatzung der

Verkehrsdienste einen auf der Bundesstraße 43a in Richtung Autobahn 66/Autobahn

45 fahrenden weißen VW Crafter. Der Fahrer des Transporters gab bei der

Kontrolle im Bereich der Anschlussstelle Hanau-Hafen an, dass er am Morgen

frischen, tiefgefrorenen Fisch sowie Meeresfrüchte am Frankfurter Flughafen

abgeholt habe und diesen nun in diverse Restaurants ausliefern wolle. Während

des Gesprächs sahen die Ordnungshüter im Fahrerraum einen offenen Karton mit

angetauten Meeresfrüchten unterhalb des Aschenbechers. Bei einer anschließenden

Durchsicht des Fahrzeuges stellten die Beamten fest, dass die Kühlfunktion des

Fahrzeugs nicht eingeschaltet und ein Teil der Ware bereits angetaut war.

Aufgrund der Unterbrechung der vorgeschriebenen Kühlkette wurde das Veterinäramt

verständigt, welches die weiterführenden Maßnahmen übernahm.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen