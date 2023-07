Zeugenaufrufe Stadt und Kreis Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG-SCHWEINHEIM. Zwischen Dienstag, 21:00 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr, wurde in der Seebornstraße ein geparkter VW beschädigt.

ASCHAFFENBURG-SCHWEINHEIM. Am Mittwoch, zwischen 08:45 Uhr und 09:15 Uhr, wurde auf dem BAUHAUS-Parkplatz in der Kulmbacher Straße ein geparkter Dacia beschädigt.

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, zwischen 10:30 Uhr und 13:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Waldfriedhof in der Büchelbergstraße ein geparkter Cupra angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

GEISELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr, wurde im Hof eines Anwesens in der Ziegelbergstraße ein geparkter Opel mutwillig zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken