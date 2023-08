Zeugenaufrufe: Megane zerkratzt - Fahrrad gestohlen

ASCHAFFENBURG - ÖSTERREICHER KOLONIE. Am Donnerstag wurde in der Zeit zwischen 10:20 Uhr und 11:30 Uhr ein Renault Megane offensichtlich mutwillig beschädigt. Der Lack wurde an beiden Seiten zerkratzt. Das Auto stand in der Holsteiner Straße.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Bereits am vergangenen Freitag (17. August) wurde ein Fahrrad in Zeit zwischen 09:35 Uhr und 19:45 Uhr entwendet. Das grüne Mountainbike der Marke Fuji stand am Fahrradabstellplatz des EDEKA Markts in der Würzburger Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken