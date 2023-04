Zeugenaufrufe der Polizei Aschaffenburg und Alzenau

Werkzeug aus Anhänger in Nilkheim gestohlen

ASCHAFFENBURG-NILKHEIM. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden aus einem in der Schopenhauerstraße abgestellten Anhänger Werkzeug und Baumaterialen entwendet.

iPhone in Damm gestohlen

ASCHAFFENBURG-DAMM. Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, wurde in einem Lebensmittelgeschäft in der Müllerstraße ein im Kassenbereich abgelegtes IPhone entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

E-Bike in Kahl gestohlen

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag und Montag wurden von einem E-Bike in der Bahnhofstraße der Akku und das Display entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken