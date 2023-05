Zeugen sorgen in Lohr für Klärung von Unfallflucht

Nach dem Zusammenstoß entferne sich der Fahrer von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Im Zuge der Ermittlungen konnte eine Streife der Polizei Lohr den flüchtigen Fahrer sowie das Fahrzeug an seiner Wohnanschrift feststellen. Der Grund für sein „Flucht“ konnte ebenso festgestellt werden,

denn der 62 Jahre alte Fahrer war deutlich alkoholisiert. Folglich wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Bei dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-

Euro. Der Fahrer muss sich nun für das unerlaubte Entfernen vom Unfallort sowie den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.

Pkw angefahren und geflüchtet

Lohr. Im Zeitraum vom 29. Mai, 17 Uhr, bis 30. Mai, 15 Uhr parkte der Geschädigte seinen Pkw Opel im Rehweg in Lohr. Als er zu seinem Pkw zurück kehrte stellte er einen frischen Unfallschaden am Heck fest. Der Verursacher hat den Unfall weder der Polizei gemeldet, noch hat er seine Personalien am Pkw des Geschädigten hinterlassen. Die Polizei Lohr sucht daher Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de