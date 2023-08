Zeugen gesucht: Mercedes zerkratzt - Glas an Haustür zerbrochen

ASCHAFFENBURG - GAILBACH. Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 17:15 Uhr ein grauer Mercedes zerkratzt. Das Auto stand in einem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Aschaffenburger Straße im Bereich der 80er Hausnummern.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 12:00 Uhr, wurde an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Schwendelgasse eine Glasfassung zerbrochen und ein Loch in die Tür geschlagen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

