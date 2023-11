Zahlreiche Wildunfälle

Die Fahrzeugführer konnten jeweils plötzlich auf die Fahrbahn tretenden Rehen nicht mehr ausweichen. Hierbei entstanden an den Fahrzeugen Sachschäden von insgesamt 5.500 Euro. Um die Tiere kümmerten sich die ortsansässigen Jäger.

Ölspur verursacht

Thüngen. In den Mittagsstunden des Freitags bemerkte eine Fahrzeugführerin auf dem Weg von Thüngen in Richtung Würzburg, dass ihr Fahrzeug Öl verliert. Sie parkte ihren Pkw verkehrssicher ab und verständigte die Polizei. Die verlorenen Betriebsstoffe, insbesondere im Wohngebiet, wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Thüngen abgebunden.

In Kurve Kontrolle verloren

Karlstadt. Am Freitag gegen 14 Uhr befuhr eine 53-Jährige mit ihrem Ford Fiesta die Brückenstraße von der Schwenk-Kreuzung in Richtung Mühlbach. Im Kurvenbereich, kurz vor der Alten Mainbrücke verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Pkw touchierte zunächst die dortige Bushaltestelle und blieb an der Stadtmauer stehen. Die Fahrzeugführerin konnte unverletzt aus ihrem Kleinwagen aussteigen. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 5.500 Euro beziffert.

Auf Vorausfahrenden aufgefahren

Thüngen. Am Nachmittag des Freitags ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Retzbach. Aufgrund von Baumaßnahmen war kurz vor der dortigen Tankstelle eine mobile Ampelanlage aufgestellt. Eine Fahrerin eines schwarzen Opel Tigra musste dort bei Rotlicht der Ampel anhalten. Der Lenker des hinter ihr fahrender Kleinlasters bemerkte dies zu spät und fuhr leicht auf den Kleinwagen auf. Die Schäden an beiden Fahrzeugen werden auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt.

Vorfahrtsberechtigten übersehen

Karlstadt. Am Freitagabend kam es kurz nach 17 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Wiesenfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger BMW-Fahrer wollte die Lohrer Straße vom Mühlweg zum Kirchberg überqueren. Hierbei übersah er einen, auf der Lohrer Straße fahrenden VW Caddy und es kam zum Unfall. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Der BMW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 15.000 Euro geschätzt.

Arnstein. Am Bettendorfplatz kam es am Freitag zur einer Verkehrsunfallflucht. Eine Fahrzeugführerin parkte dort gegen 11:00 Uhr ihren grauen Opel Astra. Als sie um 12 Uhr zurückkam, musste sie feststellen, dass ein noch unbekanntes Fahrzeug den linken Kotflügel ihres Pkw touchiert und hierbei einen Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich verursacht hatte. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Hinweise zur Unfallflucht werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

