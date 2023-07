Yamaha bei Probefahrt in Hobbach gestohlen

Der "Kaufinteressent" wollte das schwarze Leichtkraftrad der Marke Yamaha um 17:00 Uhr im Bereich der August-Lahr-Straße angeblich Probe fahren, um sich einen Eindruck von der Maschine zu machen.

Hierzu fuhr er mit dem abgemeldeten Zweirad und ohne Kennzeichen in unbekannte Richtung davon. Nachdem der Fahrer auch nach längerer Zeit nicht zurückkehrte, war dem Eigentümer klar, dass etwas nicht stimmte und verständigte die Polizei. Eine rasch eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen führte nicht mehr zum Erfolg.

Der angebliche Käufer wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Circa 25 Jahre alt

schlanke Figur bei rund 185 cm Körpergröße

hessischer Dialekt

Trug eine weiße, enge Jogginghose mit schwarzem Muster, ein T-Shirt und Freizeitschuhe

Wer zum relevanten Zeitpunkt ein entsprechendes Motorrad gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Zeugenaufruf

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag wurde in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 20:00 Uhr ein schwarz-weißes Kindermountainbike am Stellplatz vor dem Freibad in der Dr. F.A.-Freundt-Straße entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken