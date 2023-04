Würzburger Feuerwehr rettet Hündin "Emma" aus See

Am Keltensee an der Berner Straße im Stadtbezirk Heuchelhof riss sich Emma von ihren Haltern los. Vermutlich hatte sie etwas interessantes auf dem See entdeckt, was sie sich nun näher anschauen wollte. Da der See an einigen Stellen doch etwas tiefer als ein Meter und an den flachen Stellen sehr morastig ist, gelang es ihr nicht mehr allein ans Ufer zurück zu kommen. Die Halter alarmierten daraufhin über den Notruf die Feuerwehr. Da auch die Tierrettung zu den grundlegenden Aufgaben der Feuerwehr gehört, wurde aufgrund der gemeldeten Einsatzstelle ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und das Kleinalarmfahrzeug mit der entsprechenden Ausrüstung für Tierrettungseinsätze der Berufsfeuerwehr Würzburg alarmiert.

Vor Ort konnte Emma vom Ufer aus nicht entdeckt werden und gab auch keinen Laut von sich. Sofort zogen sich zwei Einsatzbeamte Wathosen an und machten sich in dem Bereich, wo Emma zuletzt gesehen wurde, auf die Suche. Nach kurzer aber kräftezehrender Suche im teils knietiefen Schlamm konnte Emma völlig entkräftet und bis zum Bauch im schlammigen Untergrund steckend, aber glücklicherweise lebend, gefunden werden! Als die Beamten sich den Weg ans Ufer zurück gekämpft hatten, konnte sie wieder den überglücklichen Haltern übergeben werden.

Alles wieder gut. Hündin Emma ist wieder bei ihren Besitzern.