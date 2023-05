Würzburg: Schaf von der Feuerwehr gerettet

Durch die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr wurde es gerettet und konnte nach tierärztlicher Untersuchung unverletzt zu seinem Lämmchen zurückgebracht werden. Gegen 17:00 Uhr wurden Fußgänger durch die Laute auf ein Schaf aufmerksam, welches ca. 4 Meter tief in einem Auffangbecken unterhalb der Weinberge gefangen war. Umgehend wurde der Notruf abgesetzt und die Berufsfeuerwehr mit Höhenretter rückten zur Rettung an die Unglücksstelle an. Nachdem sich Einsatzbeamte zu dem Tier in das Auffangbecken begeben hatten, wurde es in eine sogenannte Tierbox verbracht, um dieses mittels Seiltechnik und Leitern aus dem Auffangbecken zu retten. Um Verletzungen auszuschließen, wurde es zu einem Tierarzt zur Untersuchung gebracht. Wohlbehalten konnte es an den Besitzer übergeben und zu seinem Lämmchen zurückgebracht werden. Warum das Schaf in das Auffangbecken gestützt ist, ist nicht bekannt. Die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Würzburg wird nicht nur bei Unglücken in der Höhe, sondern auch bei der Rettung von Menschen und Tieren aus der Tiefe aktiv.

Pressemitteilung Berufsfeuerwehr Würzburg