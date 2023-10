Würzburg: Randalierer verletzt Zugbegleiter

Am Sontag (8. Oktober) gegen 1:50 Uhr bewarf ein 36-jähriger Mann aus noch unbekannten Gründen den am Bahnsteig 5 des Hauptbahnhofs Würzburg stehenden ICE von Binz nach Nürnberg mit Müllsäcken. Ein 55-jähriger Zugbegleiter sprach den wohnsitzlosen Mann daraufhin an und wurde sofort verbal beleidigt und bedroht. Der Randalierer warf dabei einen der Müllsäcke auf den Zugbegleiter, der sich durch darin befindliche Glasscherben leicht am Arm verletzte. Im weiteren Verlauf nahm der Mann den Koffer einer 21-jährigen Studentin an sich und schleuderte diesen auf den Bahnsteig, so dass der Koffer beschädigt wurde.

Eine alarmierte Streife der Bundespolizei nahm den Mann fest. Nachdem sich der deutsche Staatsangehörige auf der Dienststelle beruhigt hatte, wurde er auf Weisung der Staatsanwaltschaft nach Durchführung einer Blutentnahme wieder entlassen. Durch die Bundespolizeiinspektion Würzburg wurde ein Ermittlungsverfahren auf Grund des Verdachts der Körperverletzung, der Bedrohung, der Sachbeschädigung und der Beleidigung eingeleitet.

Pressemeldung Bundespolizeiinspektion Würzburg