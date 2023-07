Würzburg: Couragierter Helfer verletzt

Der couragierte Reisende versuchte Zugbegleiterinnen bei einem Streit mit einem aggressiven Mann beizustehen. Der Schläger konnte festgenommen werden.

Am Dienstagabend (4. Juli) gegen 22:15 Uhr geriet ein 40-jähriger Mann auf einem Bahnsteig des Hauptbahnhof Würzburg mit drei Zugbegleiterinnen aus noch unbekannten Gründen in einen Streit, bei dem er die Frauen auch verbal beleidigte. Ein Reisender wurde auf die Situation aufmerksam und versuchte die Situation zu beruhigen. Daraufhin richtete der deutsche Staatsangehörige seine Aggressionen gegen den engagierten Bürger und versetzte ihm einen Kopfstoß gegen den Mund. Hierdurch erlitt der Würzburger eine blutende Wunde an der Lippe, die in einem Krankenhaus ärztlich behandelt werden musste.

Der Täter konnte durch Streifen der Bundespolizei noch im Hauptbahnhof Würzburg in einem abfahrbereiten Regionalzug nach Frankfurt am Main festgenommen werden. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung ein.

Versuchter Fahrkartenautomatenaufbruch

Thüngersheim. Vergeblich haben Unbekannte gestern Abend versucht, einen Fahrkartenautomaten im Bahnhof Thüngersheim aufzubrechen. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen. Am Dienstagabend (04. Juli) gegen 21:45 Uhr löste der Fahrkartenautomat in der Bahnsteigunterführung des Bahnhofs Thüngersheim einen Einbruchsalarm aus. Nur wenige Minuten später erreichten Bundespolizisten den Tatort, konnten vor Ort jedoch keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Der betroffene Fahrkartenautomat zeigte deutliche Einbruchsspuren auf. Die bislang unbekannten Täter hatten versucht mit Gewalt den Fahrkartenautomaten aufzuhebeln, um so an die Geldkassette zu gelangen, was ihnen aber misslang. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen, die zum Vorfall am 4. Juli gegen 21:45 Uhr am Bahnhof Thüngersheim sachdienliche Angaben über Personen oder verdächtige Wahrnehmungen machen können.

Hinweise bitte unter Tel.: 0931/32259-0.

Pressemeldungen Bundespolizeidirektion Würzburg